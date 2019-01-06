陸黨媒頭版竟有玄機？網驚：上次釋此訊讓國民黨危在旦夕

2019年01月06日 15:42 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

人民日報2019年1月6日頭版。(圖/取自人民日報網頁)

大陸國家主席習近平2日發表《告臺灣同胞書》40周年對台談話，除反對台獨、強調一國兩制外，也提出五點「和平統一」論述，蔡英文總統以不接受「九二共識」、「一國兩制」強硬回擊，議題吵了幾天後，大陸官媒《人民日報》今頭版再釋重大訊息，以《共同推進祖國和平統一進程》為題，開頭16字引起網友討論，網友在批踢踢發文表示，上次用這幾個字是在1948年國共內戰時期。

大陸官媒人民日報今(1月6日)頭版放了一篇評論員撰文，以「天下大勢，浩浩湯湯，順之者昌，逆之者亡」16字開頭，中華民族偉大復興，就是這樣的浩蕩大勢；實現祖國完全統一，則是民族復興的必然要求。(詳見連結全文)

該文最後總結認為，縱橫萬里皆兄弟，一脈同胞古相屬。以國家統一為福，以山河破碎為禍，是中華民族千百年來從親身經歷中得出的價值觀。順應浩浩蕩蕩的歷史大勢，做堂堂正正的中國人，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，我們就一定能共擔民族復興的責任，共用民族復興的榮耀！

網友gn1384181 (鋼鐵洪流)在批踢踢發文分析，「天下大勢，浩浩湯湯，順之者昌，逆之者亡」這16字，在七十多年前，傅作義、鄭洞國、陳明仁、白崇禧都收到過中共中央寫的親筆信，都有這十六個字。杜聿明在中共中央發表《敦促杜聿明等投降書》(1948年12月)之前，收到過中共中央親筆信，也有這十六個字，在幾個月後國民黨即轉進台灣。

(中時電子報)