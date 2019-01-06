暈船~ 把到空姐界隋棠 台大醫師下場卻慘兮兮

2019年01月06日 15:36 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台大醫院林姓醫生2017年透過交友軟體認識一名網友，對方自稱是被封為「航空界隋棠」的古姓網紅，向林男敲詐人民幣5萬多元(約台幣20多萬元)，林男因遲未等到還錢，憤而提告古女。古女挨告後感到莫名其妙，檢警查出古女遭人盜用照片，林男才恍然大悟落入愛情陷阱，卻為時已晚。

林姓醫生報案指控遭到古姓網美欺騙感情和金錢，他表示，2017年透過交友軟體認識古姓女子，還時常在WeChat上聊天，前年6月起，女方開始以缺錢花用、旅費不足、買鼻過敏藥物等理由，要林男匯錢，林陸續總共匯給對方5萬元人民幣。

之後林男要求與古女見面，卻屢吃閉門羹，2017年底林男忍無可忍，要求古女還錢，對方卻從此人間蒸發，林男才驚覺遭到詐騙，報案提告古女。而古女本人挨告後卻是感到滿頭問號，她指出，自己根本沒用交友軟體或是WeChat，委屈地說照片遭到他人冒用。

據蘋果報導，檢警調查比對古女臉書和IG，發現古女發生活照後，該交友軟體的帳號就將照片改圖後再使用，種種跡象都顯示古女也是被盜用照片的受害者。由於古女罪嫌不足，檢方予以不起訴處分，至於林男用WeChat匯款，詐騙者的帳戶又為在大陸，林男所匯出的金錢恐怕難以追回。

(中時電子報)