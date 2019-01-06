高市府首長拍大合照 韓國瑜一個動作笑翻全場

高雄市長韓國瑜（中）去到哪裡都有許多韓粉爭相合影。（資料照片 郭吉銓攝）

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中時電子報
/綜合報導
韓國瑜與局處首長合照被虧。(中天新聞提供)

韓國瑜主政的高雄市府今(6)日辦共識營，市府來個全員大合照，為取得好畫面，攝影師要求大家整理頭髮，結果頂上只有幾個毛的韓國瑜也如法炮製，惹得大家開懷大笑。韓國瑜致詞時幽默表示，他現在主業是合照行銷，當市長反而是副業，韓市長為拚觀光可是卯足了勁。

高雄市長韓國瑜周日沒放假，和小內閣成員搏感情，參加第一場首長共識營，沒想到拍大合照時就被虧。因為攝影師要大家撥撥頭髮，韓國瑜看別人都在撥，也一本正經自摸頭臉，突如其來的舉動笑翻全場。

首長共識營一開始，韓國瑜就來個精神喊話。他說，這是四年一次，如果落選了就沒有下一次，他還會幽默談到，自己好像變成觀光代言人。因為人氣太旺，他走到哪都會被要求合照，他笑稱現在主業是合照行銷，市長反成副業。

韓國瑜說，每天實在拍太多合照，遠比結婚時拍得還多，而這些要求拍照的民眾，不乏新加坡、馬來西亞來的國外觀光客。他告訴這些局處首長們，曾幾何時高雄已成為台灣的重中之中，大家要努力拚觀光拚經濟。

韓國瑜無處不幽默的言行舉止，韓粉們紛紛留言按讚。「有人覺得搞笑，而我覺得接地氣。」、「真古錐，捧腹大笑」、「大家都很搞笑」、「最可愛的市長」、「相比讀稿機不是一個層次啊」、「有個這麼開心幽默的市長，高雄人實在太幸福了！」

(中時電子報)

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