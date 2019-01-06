衝刺星國觀光人次 侯友宜：提供一條龍服務

2019年01月06日 15:54 中時 譚宇哲

新北市長侯友宜昨天在臉書表示與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權見面，暢談城市觀光。對於如何透過交流帶動新北觀光收益，侯友宜今表示，去年新加坡旅客到新北市觀光人次約44萬人次，希望今年設定50萬人次，希望新北市可以用一條龍服務，讓更多新加坡觀光客分享新北市的好景點。

侯友宜昨天在臉書提到，黃偉權指出星國每年大約有44萬自由行觀光客來台，「自然景觀、親子、美食、購物」，是來台旅遊的四大目標，新北九份和十分瀑布的「九十行」很夯，新北歡樂耶誕城過去曾請到歌手林俊傑演唱，也讓新加坡歌迷組團前來捧場。

黃也邀請新北市參加星國旅展，希望借鏡新北在醫療、消防、維安、環保的推動經驗成果，邀請侯友宜訪問新加坡，侯友宜也表示，希望新加坡經貿投資把新北列為第一站。

侯友宜今天下午前往五股地區視察前瞻計畫人行道、五股國民運動中心、五股守讓堂易地重建等工程，談到臉書發文與星國代表互動，侯友宜說，新北市跟新加坡本來就非常積極流，去年新加坡的旅客到新北市來觀光，大概有44萬人次，希望今年設定50萬人次，讓更多的新加坡觀光客分享新北市的好景點。

他也希望，新北市可以用一條龍服務的方式，從機場到旅社，再到風景區，提供新加坡旅客一條龍服務。

(中時 )