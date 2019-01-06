高國華衰運不斷主因 命理師斷言：他家中容易「入邪」

2019年01月06日 16:03 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

62歲補教名師高國華，日前痛訴徒弟高偉害他招生不順，接著又酒駕被逮，讓他無奈直呼：「有一股力量讓我人生不順！」質疑是對方養小鬼。對此命理師廖美然在節目上透露曾到高國華家中看過風水，發現有異樣，但他們卻沒有改正，可能因為這樣的「神祕力量」才讓高國華衰事不斷。

命理師廖美然曾到高國華家中看過風水，發現他家竟有離奇的兩個佛堂。（圖／翻攝自Youtube）

命理師廖美然在《新聞挖挖哇》透露，8年前曾到高國華家中看風水，當時陳子璇也在一旁，奇怪的是他家裡竟然有2個佛堂，高國華當時表示受到密宗老師指點，認為在新的密宗佛堂擺礦泉水會變「大悲水」，可以幫助他人，但廖美然發現不對勁，提醒對方「你這個佛像沒有開光點眼」，也勸他家裡不要擺2個佛堂，「這樣很容易入邪，住家會有不好的運勢產生」。

當時就曾提醒高國華，佛像沒有開光家中又有兩個佛堂很容易入邪。（圖／翻攝自Youtube）

高國華聽完建議後，一度要再去請教廖美然如何處理解決，不料廖美然卻從製作人朋友口中得知，陳子璇阻止高國華來問事，至此高國華開始衰事連連，招生率下降、副業也不好，更屢屢被週刊拍到新聞，廖美然認為是佛堂的影響，希望對方重視。

(中時電子報)