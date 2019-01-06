漂泊船員、碼頭工人與媽媽桑 曾慧誠用音樂劇重現老派卡拉OK日常

2019年01月06日 16:21 中時 趙靜瑜

1984年，基隆港登上了世界第七大貨櫃港，最鼎盛時期的碼頭工人月薪資十幾萬，力壓一個月萬餘塊公務人員。港邊卡拉OK林立，小姐賣藝不賣身，聽著碼頭工人說身世，暗舔自身生命傷口。音樂劇導演曾慧誠推出新作《麗晶卡拉OK的最後一夜》，紀錄曾經有過的港邊繁華。

曾慧誠說，基隆港邊的故事很多，在他們工作團隊田野調查時，「可以發現這些卡拉OK店的女人們，對生命的理解，對於其他人的同理心反而更加巨大。」有的被丈夫拋棄，到基隆港要跳海自殺，後來決定開卡拉OK店振作，養活孩子，「我們想要表現的，正是這些台灣女人的面貌。」

《麗晶卡拉OK的最後一夜》劇中時空跨距橫越40年，以姊妹間的情意、外來妹仔的競爭、老客人間的情意等卡拉OK中的形色，點出社會變遷的舊與新。劇情描述麗晶卡拉OK的老闆娘陳麗卿待在港邊，見過青春妖嬌的陪酒小姐，見過癡情的跑船人獨守燈下，見過基隆港最好光景。當繁華散盡，港邊冷清得只剩盤旋不去的老鷹，收店的最後一夜，麗卿點了歌，唱自己的人生。

曾以《花甲男孩轉大人》獲金鐘編劇獎的詹傑表示，基隆港曾經的繁華，可以從那些港邊陰暗小巷裡令人驚異的卡拉OK店招牌稍微窺見，「招牌上頭異常宏偉地寫道，夜巴黎、海南島、山中美人、海克拉斯。當你走進去，那些寬廣想像瞬間萎縮成區區不過四五桌小空間。」現在的卡拉OK店桌上有啤酒，有加水的威士忌，也有的純泡茶，還要趕七點回家吃晚餐，「迥異於大家熟知的台中金錢豹或是台北林森北路大酒家，而是基隆老派卡拉OK的日常。」

擔綱演出100分鐘不換景無暗場，娛樂咖澎恰恰的反串「麗晶姨」是一大亮點，他表示認識音樂劇之後，「才知道原來演藝世界還有這麼大的一個領域，我想要繼續演下去，想要圓一個男扮女裝的反串表演夢。」澎恰恰上戲前抽著菸，穿著旗袍，舉手投足就已經是麗晶姨上身，他說劇場裡的表演心境可以連貫，他能真實進入女性角色的心理層次，「我要變劇場老文青！」

《麗晶卡拉OK的最後一夜》自即日起到1月16日演出，地點在台北華山烏梅劇院首演。

(中時 )