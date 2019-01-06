中市立委補選 吳敦義：這席很重要 有高度象徵意義

2019年01月06日 16:33 中時 盧金足

國民黨主席吳敦義為國民黨參加立委補選的沈智慧加油打氣，強調「這席很重要，有高度的象徵性意義，勝選才能延續台中市盧秀燕的勝利」。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，就任後力拚經濟、整頓空汙，恢復台中好空氣，還要做好交通建設，及當務之急的防疫工作。（盧金足攝）

國民黨贏得台中市長選舉，綠地變藍天，台中市長盧秀燕感謝全體市民及黨員的支持。（盧金足攝）

國民黨主席吳敦義表示，台中市議會議員有65席，國民黨黨贏得32席，且正、副議長選舉各拿40票，空前大團結。（盧金足攝）

國民黨主席吳敦義稱讚國民黨台中市黨部主委陳明振（圖）很了不起，在最艱困的選區，打贏漂亮一役。（盧金足攝）

國民黨主席吳敦義6日到台中市舉行感恩之旅，5百多人擠爆國民黨台中市黨部禮堂，展現國民黨地方選舉勝選後的團結氣勢，吳敦義在場也為參選北、北屯區立委補選的沈智慧加油打氣，強調國民黨一定要團結，這席很重要，有高度的象徵性意義，勝選才能延續台中市長盧秀燕的勝利。

吳敦義在九合一選舉後到各地舉行感恩之旅，今天來到台中市，在國民黨台市黨部舉辦感恩茶會，市長盧秀燕、立委江啟臣、顏寬恒、議長張清照、副議長顏莉敏及黨團議員、黨部中常委、黨代表、社團幹部5百餘人出席，黨員出席踴躍，連黨工都感受勝選後的氣勢，還沒動員只在網路群組發布訊息，黨員出席爆滿。

對九合一大選告捷，台中市綠地變藍天，吳敦義當場表揚國民黨台中市黨部主委陳明振很了不起，和黃復興黨部台中支黨部攜手合作，在最艱困的選區，打贏漂亮一役。

甫上任的盧秀燕首先感謝全體市民及黨員的支持，她已規畫目前市政四項重點工作，首重全力拚經濟、整頓空汙，恢復台中好空氣，還要做好交通建設，及當務之急的防疫工作。

盧秀燕強調，「台中市民免費看花博」措施已於上任後說到做到；老人健保補助，目前正積極籌措經費，一定會做。

吳敦義表示，盧秀燕是中台灣的領頭羊，恭喜盧秀燕以82萬7996高票當選台中市長，台中市議會議員有65席，國民黨黨贏得32席，且正、副議長選舉各拿40票，空前大團結。

由於盧秀燕參選台中市長時已辭去立委職務，目前台中市正進行北、北屯區立委補選，國民黨參選人沈智慧也到場拉票，吳敦義表示，1月27日台中市北、北屯區立委補選，一定要團結，這席很重要，有高度的象徵性意義，勝選才能延續台中市盧秀燕的勝利。

吳敦義大力推薦，相信沈智慧是有大「智慧」的立法委員，請台中市的鄉親支持，國民黨一定會更加努力，與民眾站在一起，為台灣打拚。

(中時 )