影》小孩到底在哪？ 北市男童失蹤案 警提四大疑點

(富德公墓/中央社)

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中時電子報

北市1名廖姓老翁因外孫失蹤多時，於去年9月前往警局對女兒控告棄養，警方傳喚廖婦到案後，廖婦卻驚爆兒子早在2011年8月死亡並被埋在公墓，警方搜尋後未果，只能將她移送地檢署偵辦。

據《ETToday》報導，台北市警方表示2018年9月經男童外公報案後，警方於去年12月趁廖婦返回士林區住所時，聲請拘票逮捕廖婦到案說明。

男童人間蒸發 生母爆「死亡多年埋屍公墓」

廖到案說法卻再三反覆，先稱兒子早在2011年8月便因病身亡，後又一度改口，稱將親兒交給友人託養，但警方查證相關人士後，對方卻斥責她是神經病，而她前後講出的4個丟棄掩埋屍體的地點經警方搜尋後，也沒找到屍體，只能先依規定將廖女以遺棄罪嫌移送地檢署偵辦。

後廖女獲交保，並因限制住居每天都需到派出所簽名報到，警方則提出4大疑點待釐清。

廖女雖獲交保，檢警仍對於案情提出四大疑點，有待未來釐清。

第一點，檢警研判小孩失蹤死亡的可能性極高。由於廖女家屬中低收入戶，如將小孩長期託付親友照料，需支付龐大撫養經費，且廖婦朋友甚少，也罕與親人往來，但小孩卻憑空消失多年而毫無音訊，更沒有關係人、金流證據等，目前研判確定小孩身亡，但仍需追查埋屍地點。

第二點，廖婦供稱小孩因病身亡，但專案小組向健保局調閱男童出生後健保就醫紀錄，卻發現男童出生至今僅一筆醫院接生的健保就醫紀錄，廖婦聲稱小孩生病卻從未送醫治療，令檢警質疑。

第三點，檢警認為，如果廖婦真的將病逝小孩棄屍，依廖婦的孤癖性格、背景，她應無知識力與交通工具能獨立棄屍，因此將會清查有無共犯參與。目前調查，包含廖婦家屬、前男友等人均已否認犯案。

第四點，檢警調查廖女並未領有身心障礙手冊或精神疾病就醫，但到案後說詞卻反覆不一，研判可能是因廖婦埋屍年代久遠，記憶錯置導致無法講出正確藏屍地點，也可能是因精神狀態異常或刻意隱瞞，未來不排除對她進行精神鑑定、測謊等措施以求真相。

(中時電子報)

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