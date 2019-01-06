東豐快104年環評案敗訴 中市府：將重提環評加速復工

2019年01月06日 16:50 中時 盧金足

「東勢-豐原生活圈快速道路」環境影響評估行政訴訟案，最高行政法院4日宣判台中市政府敗訴定讞。市府對此表示，尊重法院判決，法院認定104年的環評決議有瑕疵導致敗訴，市府正視並承擔，會儘速重提環評程序，在兼顧環保的前提下重新出發，加速復工及動工。

市府環境保護局指出，山城地區長久以來因為交通不便，影響當地發展，市府為解決市民「行」的權益與安全，決定開闢東豐快，並依法進行環境影響評估，但104年通過的「東勢-豐原生活圈快速道路(原國道4號豐勢交流道聯絡道計畫)環境影響說明書」審查結論及程序引起爭議，進而遭到環保團體及地方民眾提起行政訴訟，案經2年多的審理，最高行政法院宣判敗訴定讞。

環保局表示，根據104年7月3日修正的環評法施行細則，東豐快屬表列應進行二階環評的開發案，判決敗訴後，市府環保局會依環評法規定及法院判決主文內容，通知開發單位，也就是市府建設局，重新提送環評書件。未來將透過二階環評更嚴謹的審查程序，化解當地民眾疑慮，環保局審查過程也將秉持專業，兼顧生態永續、交通便捷等，將環境衝擊減至最低。

環保局長吳志超說，對於法院判決104年的東豐快環評案敗訴定讞，只能承擔再出發，盡速重提環評，市長盧秀燕第一時間已掌握判決結果，盧秀燕競選期間政見之一，就是加速東豐快的興建與通車，對於山城居民的承諾不會改變，已要求建設局依法重新提送環評書件審查，在兼顧環保的前提下，盡快復工、動工，給山城居民一條聯外安全的便捷道路。

(中時 )