韓國瑜挨批天馬行空 陳其邁緩頰：給他時間「市長像蠟燭兩頭燒」

2019年01月06日 16:28 中時 柯宗緯

陳其邁今參與民進黨黨主席補選投票，民眾熱情獻暖。（柯宗緯攝）

陳其邁今參與民進黨黨主席補選投票。（柯宗緯攝）

民進黨前立委陳其邁今（6）日參與黨主席補選投票，他再次反駁將搭檔蘇貞昌入閣接掌行政院副院長，直說是捕風捉影。他希望賴清德留任這點想法沒變過，也希望他以國家利益為考量，留下來繼續打拚。而提到新科高雄市長韓國瑜表現，他則認為要多給他時間，市長就像蠟燭常會兩頭燒，必須借重賢能替他分憂解勞。

陳其邁今天下午現身龍華國小投票，媒體問及下一步規畫，他未正面回應。他認為，最重要的是，希望黨主席產生後，可以好好傾聽民意，在政務革新及政策推動上，更貼近民意，而他心中也有屬意的黨主席人選，希望黨員踴躍投票。

上午總統府秘書長陳菊對韓國瑜給予高度祝福，也不忘提醒「民意如流水」。對此，陳其邁也幫韓市長加油，他直說，如果做得好，是市民的福氣，希望他能務實地在政策上貼近民意，能找到好的人，來幫高雄更進步及美好。

外界批評韓國瑜政策天馬行空，一天拋出一個議題。陳其邁則緩頰說，韓國瑜上任沒幾天，高雄面積大，當然有很多困難，過去市府也有好的政策，也許他需要一些時間把政策盤點，在這裡祝福他。

不過，陳其邁也提到，韓市長曾說自己像陀螺，或許過幾天或許過幾天他就會知道市長就像一根蠟燭常常兩頭燒，是非常辛苦的工作，如果能找更多賢能，有能力的人替他分憂解勞，相信政策會更貼近民意，做起來會更輕鬆，市民也會給予肯定。

至於外界盛傳賴清德1月中旬將內閣總辭，陳其邁認為，賴清德還是對政策最了解，他擁有中央及地方行政能力，最能解決問題；當前在黨政務推動有很多困難，敗選是該好好檢討，但民進黨也少不了賴院長的角色，希望他以國家利益作為最大的考量，能留下來跟大家一起打拚。

過年是否會發紅包呢？他笑說，「我還發紅包？韓市長應該會發紅包」，他透露，會跟家人一起過年，也希望今年大家過個好年，他自己則會在行政工作，或者是可以讓台灣更進步更和諧的工作上，盡個人的力量，好好作為台灣人應做的本分。

(中時 )