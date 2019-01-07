黑皮驊魯肉飯老滷汁富含膠質、焢肉軟化風味足

黑皮驊魯肉飯的焢肉飯，焢肉燉煮入味，入口幾乎可以舌頭抿碎，加上老滷誘人，已有大批死忠客戶。（陳育賢攝）

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黑皮驊魯肉飯的焢肉飯，焢肉燉煮入味，入口幾乎可以舌頭抿碎，加上老滷誘人，已有大批死忠客戶。（陳育賢攝）
黑皮驊魯肉飯的焢肉飯，焢肉燉煮入味，入口幾乎可以舌頭抿碎，加上老滷誘人，已有大批死忠客戶。（陳育賢攝）
黑皮驊魯肉飯已累積大批死忠客戶，到了用餐時總 是擠滿人潮。（陳育賢攝）

新竹地區不似彰化、台中地區，出了許多名聞全台的知名焢肉飯老店，焢肉飯一般多以配角出現在便當店中，不過，新竹縣竹北市喜來登商圈附近的六家老街上有家「黑皮驊魯肉飯」，除了魯肉飯是熱賣商品，焢肉飯也是一絕，已有大批死忠擁護者。

原本在福興東路上創業的黑皮驊，過去是從早餐就開始營業，因魯肉香濃夠味又不死鹹，迅速累積大批喜愛中式早餐的消費者，1碗魯肉飯或是淋上魯肉汁的乾拌麵，配上1碗豬血湯或油豆腐湯，就是最令人滿足、帶來滿滿元氣的營養早餐。

近來，黑皮驊搬遷到30公尺旁的新店面，客戶是累積越來越多，除了招牌的魯肉飯，焢肉飯也是大受歡迎，其焢肉以滷汁燉煮多時，入口幾乎不用牙齒即可抿化。

加上其滷汁是長時間熬煮，極富膠質，吃來看似油亮卻不油膩，再者又有祕方燉煮，肉汁香濃卻完全不死鹹，吃完後，滿嘴的黏稠綿密感，讓人一吃還想再吃。

地址：新竹縣竹北市嘉興路150號

電話：03-6587112

營業時間：周一至周五：10:00~14:00，17:00~20:30

周六：07:30~14:00

周日公休

焢肉飯：55元（小）、65元（大）

焢肉便當：85元

(中時 )

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