準公共幼兒園政策8月納入6都 教育部將廣徵意見進行微調

2019年01月06日 16:34 中時 林志成

教育部去年8月起在非6都以外的15縣市與私立幼兒園合作推出「準公共幼兒園」，家長每月只要繳4500元，不過卻有不少私幼未參加。教育部國教署長彭富源今天表示，將持續與6都進行討論，研議準公共幼兒園合作費用範圍的方案，於3月底以前確定，8月起全國都實施。

教育部表示，「準公共幼兒園」機制，為2到5歲的幼童，打造一個真正優質平價，托育得好，負擔得起的政策。這項新措施最大的特色是考量數十年來私立幼兒園在學前教保承擔了高比率的責任，因此，結合私立幼兒園既有的收費額度及經營模式，達到快速擴展平價教保服務的可近性。

彭富源表示，這項政策已在非6都以外的15縣市實施，今年8月起6都一起納入。依照目前的標準，私幼學生數60人以下、每月收費1萬元以下；或是學生數61人到120人間，月收費9000元以下；或是學生120人以上，月收費8000元以下，才可以加入準公共幼兒園。不過這也形成門檻，導致一些私幼無法加入。

教育部表示，就讀準公共幼兒園的家長每月繳費不超過4500元，第3名以上子女再減1000元，低收及中低收入戶家庭子女「免費」，所餘的費用由政府直接幫家長繳交給幼兒園。

基隆市的黃媽媽表示，孩子就讀的幼兒園加入準公共機制後，大幅減輕家庭經濟負擔，可以放心考慮生第2胎了。宜蘭縣的王小姐也說，正在讀幼兒園的筑筑是家中的第3個孩子，每月只要交3500元，減少一半以上的費用，直呼「這麼好的政策太晚出了！應該要早點推動」。

教育部統計，現在15縣市整體平價教保服務比率平均已超過60％，較去年8月準公共幼兒園政策實施前大幅成長15個百分點。彭富源表示，6都中有4都市新市長，教育部最近積極和他們溝通，以讓他們更瞭解準公共幼兒園的內涵。教育部預計3月底前廣徵各界意見，之後可能會對這項政策進行一些微調，以讓更多家長及小朋友受惠。

(中時 )