超狂直播主林揚竣現身善化 賣高麗菜助公益

知名網路直播主林揚竣（右）買下善化區陳姓農夫菜園兩千顆高麗菜，現場開直播邀粉絲一起買高麗菜助公益。（劉秀芬攝）

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在網路有15多萬粉絲的直播主林揚竣，6日上午11時到台南善化區陽明路高麗菜園，產地現開直播，邀請線上粉絲一起買高麗菜助菜農，一顆只賣20元，所得擬將捐贈流浪動物之家相關機構，今日還有人慕名遠從台北及高雄前來參與活動。

今年高麗菜盛產價跌，一名住善化的菜農陳先生因高麗菜少噴一次農藥，賣象不佳，批發商拒絕收購，導致全數高麗菜滯銷，有「超狂直播主」之稱的林揚竣德得知後，先買下整座菜園2千多顆高麗菜，6日上午動員其公司員工來採收，並現場直播販售高麗菜，集結粉絲一起做公益幫助菜農。

林揚竣說，以前也曾幫忙直播賣過水果，直播賣高麗菜是第一次，希望透過自己力量，呼籲大家發揮愛心挺菜農，事前在粉絲團邀民眾自行帶工具到現場一起採收，自行將錢投入愛心箱，無法到場的粉絲也可在直播平台留言認領，到其公司取貨點取貨。

林揚竣曾3分鐘賣出500顆高單價千元枕頭，350萬元藍寶石、600萬元的二手超跑、價值210萬的「百達翡麗」手表也都幾分鐘內就有網友下單，獨樹一格的直播方式吸引很多粉絲，上月林揚竣慶生，還送幸運粉絲賓士車及80萬現金，造成話題。

陳姓菜農表示，最近高麗菜菜價有回升，但他們家菜園少噴一次農藥，蟲害較嚴重、賣象不佳，他平常有看林揚竣直播，但也沒買過，由於林揚竣是善化人，也是他國中學長，因此他才想到去私訊林揚竣來幫忙。而今日的高麗菜田直播，創下5.4萬瀏覽數，林揚竣也說，如有弱勢團體需幫助，隨時可私訊他。

(中時 )

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