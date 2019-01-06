小考沒考好 9歲童被安親班老師要求自打巴掌200下

2019年01月06日 16:56 中時 洪榮志

9歲女童被安親班老師要求自打巴掌後雙頰發紅。（翻攝畫面）

台南市有民眾在臉書社團PO文指控安親班老師，「只因小考考不好，要1名四年級的小孩自己打自己巴掌，打200下。」家長知道後已向警方提告這名老師教唆傷害，員警正聯繫老師到案說明。教育局指出，7日將派員調查，一旦查證屬實且情節重大，該名體罰的老師應立即解雇。

這名女童家長的親友5日晚間在不公開臉書社團《我住台南安南區｜討論交流版｜》代PO文，指「妳一位安親班老師，留美回來的老師。只因為小朋友安親班小考考不好，63分、65分、73分，妳要一個小孩，四年級！自己打自己巴掌，打200下，還說要大力一點，不能像打蚊子一樣」，引發網友熱議。

文中還說，家長發現女童回家後雙頰發紅，得知遭安親班老師不當體罰，氣得帶孩子驗傷後，再前往永康警分局提告教唆傷害。警方也證實已受理此案，安親班主任曾到分局協助說明，目前正聯繫該名老師到案。

不過，補習班6日並未開門營業，僅部分工作人員陸續到班，但都不願意表示意見。同時，女童家長也婉拒受訪。

教育局則指出，將於7日實地稽查，如果該補習班違反兒少法違法兼營安親業務屬實，將裁罰補習班6萬元。至於如果補習班教職員有損害兒童及少年權益的行為，經查證屬實，屬情節重大者應立即解雇；非屬情節重大者，將提報補習班不適任人員認定委員會審酌案件情節，判定1年至4年不得聘用或僱用，並列入不適任人員資料庫。

教育局還說，此案已主動通報社會局，針對有關體罰的部分，進行後續調查裁處。

(中時 )