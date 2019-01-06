施明德：不要聽到一中、一國就抓狂 徒顯智淺量狹

2019年01月06日 16:55 中時 周毓翔

兩岸領導人近期隔岸喊話，大陸國家主席習近平提出一國兩制，蔡英文總統則反對九二共識、一國兩制，更呼籲國內政黨不要再提九二共識。對此，前民進黨主席施明德勸兩岸領導人不要隔空喊話，也批小英無權禁止言論自由，更奉勸「獨派」不要一聽到「一國」、「一中」就抓狂，徒顯智淺量狹，還自以為是「最愛台」。

施明德指出，習近平的「告台灣同胞書」，最值得注意的是「一國兩制香港模式」變成探索「一國兩制台灣方案」，其他四點半內容全是舊話重說，新瓶裝老酒，或加強語氣的副詞。什麼是一國兩制的「台灣方案」？最終應由台北政府和北京政府談判决定。

施明德同意蔡總統説這不是「各黨派」、「各界別」協商有權決定的。但蔡英文同樣也不可以禁止人民討論兩岸事務，包括禁止台灣人民和對岸人民或政府討論兩岸相關問題。因為這是言論自由原則所保障的人民權利，「蔡英文無權禁止！」，「總統權限」和「言論自由」是各擁領域的，互不踐踏。

施明德表示，至於「一國」的「國」是什麼定義？聯邦「國」或邦聯「國」？大英國協中的「國」還是美利堅合眾國中的「國」？國際法中的「國」有既存的定義，但也不排除創制新模式的「國」。這一切都有待台北政府和北京政府心平氣和坐下來談判决定。台灣所謂口號「獨派」不要一聽到「一國」、「一中」就抓狂，徒顯智淺量狹，還自以為是「最愛台」。

施明德認為，國家領導人應該是是智者而不是武夫。智者會活用知識、智慧解決舊問題；武夫才只會智窮空喊「打」而不敢打，讓問題再拖七十年。「台灣問題」如果能打、必須打、敢打才能處理，此問題早已解決了。

施明德勸兩岸領導人不要一直隔空喊話，讓後代子孫訕笑半世紀來兩岸無智者，只有說相聲者。

(中時 )