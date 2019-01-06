睽違2年的兩岸四地金融、銀行業界交流 再度重啟

▲香港「大中華金融業人員總會」成員與暨南國際大學管理學院院長陳建良回顧港台數十年來的金融故事。（廖肇祥攝）

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▲暨南國際大學管理學院長陳建良（左）講述台灣經濟發展的歷史與經驗。（廖肇祥攝）
▲暨南大學管理學院院長陳建良（左）暢談近年來兩岸貿易的情況、中為瑞銀融資租賃公司總經理陳偉平、右為暨大校友會長胡景淵。（廖肇祥攝）
▲香港大中華金融業人員總會參訪人員與暨大教授、企業界等相關人員聯誼中合影。（廖肇祥攝）
▲香港大中華金融業人員總會參訪人員在暢遊中台禪寺後留影紀念。（廖肇祥攝）

由兩岸四地金融、銀行業界的中、高階管理人員組成的香港「大中華金融業人員總會」成員一行1１人，接連4天在台灣進行台港經濟金融學術交流，今6日下午並在國立暨南國際大學與管理學院院長陳建良，共同回顧港台數十年來的金融故事，並發表對未來港台金融穩定發展的建議。

從蔡政府上台以後，已睽違2年的兩岸四地金融、銀行業界交流訪問，此次由大中華金融業人員總會的中、高階幹部再度來台，又重啟台港經濟金融學術的交流。

此次來台參訪的香港法人團體大中華金融業人員總會，其實與台往來交流已有30年歷史，一直秉持著增強兩岸暨港澳金融業界人員合作交流，並維護金融專業精神為己任。

這支大中華金融業人員總會參訪的主要團員有，主席為原交通銀行，現南洋銀行總行助理總裁吳斯維；副主席為原中國信托銀行，現浦發銀行香港分行業務總經理黃楫光、秘書長為原日本三菱東京日聯銀行營運總監史雲聖。

團員有，前美國大通銀行台灣分行副總經理王文漢；香港越秀集團融資總監陳榮輝；鴻江金融集團首席執行官陳家亮、前亞洲商業銀行行長，現亞洲喜盈公司負責人何大東、瑞銀融資租賃公司總經理陳偉平及桃園企業聯合會理事長黃盛郎博士等一行。

此行分別拜會了前總統馬英九及連勝文，共同探討海峽兩岸及港台經濟、民生、文化的發展，並訪問台灣大型金融機構、台灣金融業公會、中華金融儲備幹部人力資源教育協會及台灣知名學府國立暨南國際大學，共同回顧港台數十年來兩岸四地的金融發展及發表對未來港台金融穩定發展的建議。

會中雙方都共同期待，未來能藉由彼此的合作，更增強港台金融業界交流，達到促進更深厚的金融合作，讓港台金融業界，攜手同心，成為港台民眾，營造穩定繁榮的金融環境，共圓中華民族經濟傲世全球的偉大夢想。

(中時 )

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