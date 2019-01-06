SBL》外力介入？達欣教頭怒批裁判操控勝負

2019年01月06日 17:04 中時電子報 黃及人 ／新竹報導 ／新竹報導

SBL本季裁判問題真的越來越嚴重了！面對最後3分鐘內，被吹2次技術犯規與2次違反運動道德犯規，造就台北達欣最後以101比107不敵裕隆納智捷，達欣總教練范耿祥賽後怒氣沖沖表示，「這是很有張力比賽，卻有『外力』介入！」

會讓范耿祥如此憤怒的原因，來自達欣先在最後2分48秒，出現林冠綸假倒被吹技術犯規，接著換成蘇翊傑被吹違反運動道德犯規，來到最後1分30秒，換成林宜輝先被吹違反運動道德犯規，接著因為激烈抗議被吹技術犯規。

短短不到3分鐘，達欣竟然被吹2個T與2個U，面對的還是僅剩道森1名洋將的裕隆(桑尼背傷缺陣)，范耿祥說：「假如你問我整場比賽為何沒法拉開領先差距，那麼答案很簡單，就是3個裁判！裁判最後這樣吹，等同宣布死刑。」

「這種吹判方式真的很不合理，我們也等於送給對手兩次球權，太誇張了吧！」范耿祥表示，「像是林宜輝最後1分30秒跟周柏臣的衝突，我都跟裁判請求看重播畫面了，卻被直接拒絕，說不看就是不看，我當場也不知道該怎麼辦。」

呂政儒距離打破田壘保持的SBL史上最高分紀錄僅剩24分。(中華籃協提供)

扣除裁判因素，原本這場比賽是屬於裕隆「男模」呂政儒的紀錄夜，因為他單場投進6顆三分球，攻下24分，生涯三分球投進數突破800大關，成為SBL史上第一人，也跟「少俠」田壘保持的生涯最高得分紀錄，僅剩24分差距。

「就跟我以前說過的一樣，我從來沒去想過什麼里程碑，就算達到了，我以後還會繼續投三分球，當然更不可能知道跟壘哥的紀錄這麼接近！」呂政儒說，以他的得分能力，本季不僅可以超越田壘，甚至可能成為史上首位5000分先生。

(中時電子報)