新北石碇美景「鱷魚島」 驚豔大自然

2019年01月06日 17:04 中時 葉書宏

新北市石碇美景非常適合民眾周休二日旅遊，除了探訪風土民情外，擁有絕不能錯過天然的山水之美「鱷魚島」，原本是北勢溪中游的碧山村山頭，後因翡翠水庫興建蓄水，碧山村被淹沒在水庫下，形成像似鱷魚浮於湖面的景觀。

石碇區公所表示，「鱷魚島」溪岸峰巒被水圍繞著，露出水面的部份形成像似鱷魚，美麗景緻無法用筆墨形容，探訪之後絕對會驚豔原來石碇區有那麼美的地方，且距離市區並不遠、交通便利。

另外，石碇另一美景「淡蘭古道」，民眾走訪在淡蘭古道的一路上，可以欣賞美麗的山林景色，全程親民的地形，非常適合一家大小同來探訪。新北市政府亦邀請國際設計大師蕭青陽擔任製作人，執導「淡蘭古道」系列形象影片，影片還入選首屆世界步道大會影展，意外讓淡蘭古道紅到國外。

周休二日、連續假期到訪石碇，有吃、有玩又能能踏青，擁抱青山綠水之餘，可走訪附近的石碇老街，有豆腐蛋糕、曾獲選台北市點心米食嘉年華麻糬大賽獎「最佳特色獎」的阿嬤麻糬、有保留古早的打鐵工法而遠近馳名的遠光打鐵店等特色商家。

石碇區長洪崇璉表示，為讓來訪的遊客可以嘗盡道地的特色名產及探索石碇的美好，特別訪問在地特色商家，繪製老街商家地圖，透過區公所的石碇老街導覽連結，即可體驗石碇的慢活旅遊。

(中時 )