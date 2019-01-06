「19歲正牌女友」返台幫挑衣 孫安佐鬆口講明白了…

繼金髮妹陪健身後，孫安佐今貼出跟口罩正妹的同框照，被懷疑這才是正牌女友。(取材自孫安佐YouTube、孫安佐IG)

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中時電子報
孫安佐聊動漫、示範健身。

孫安佐結束260天牢獄之災返台，雖被限制出境與住居，但他沒選擇在家沉潛，反倒趴趴走並開啟各種社群帳號，可謂相當正向樂觀，也因此挽救了不少形象，而他近來除了跟好友相聚外，還一起組隊拍片，似乎有意成為YouTuber，相當大方在影片中分享日常生活，而繼日前上傳揹著金髮正妹健身影片被疑有女友後，今他又貼出新照片，赫見他跟一名「口罩正妹」同框，再度引爆「緋聞說」，而這回孫安佐大方回應了！

孫安佐日前揹金髮妹健身，被懷疑女方就是他女友，然雙方之後在新影片中雙雙否認，女方還笑說：「不要讓我紅到美國喔！」，澄清了彼此只是朋友，而今天孫安佐在IG貼出新照片，跟一名年齡相仿的長髮女孩單獨同框，女方戴著口罩入鏡，只露出一雙大眼睛，看得出來相當低調。

孫安佐貼出跟正妹的同框照，寫下：「我在美國的兄弟回來幫我挑衣服，被嗆衣服很呆」，女方也大方留言互動寫下：「那些衣服可以掰掰了」，他則笑回：「那些衣服才是我的精華好不好！」，鬥嘴互動的模式，感覺得出來關係不錯，這讓不少粉絲大呼心碎，認為這應該就是他的正牌女友。

孫安佐「新緋聞」很快就引發熱議，他隨後親上火線回應詢問，表示：「你好像誤會對方跟我的關係了～」，隨後被追問難道如此互動不算曖昧？他則斬釘截鐵表示：「一點都沒有」，而點入女方IG自介，可以發現她似乎是名就讀於美國佛羅里達大學的19歲大學生，穿搭相當時髦，沒戴口罩的模樣十分亮麗，而孫安佐一下有金髮妹陪健身，一下有口罩正妹陪挑衣，讓眾多網友直呼羨慕，說他根本是宅男偶像。

(中時電子報)

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