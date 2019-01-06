張廖萬堅、林祈烽號召企業送暖弱勢學童家庭

2019年01月06日 17:43 中時 盧金足

立委張廖萬堅（左）與市議員林祈烽關懷弱勢家庭學童，已邁入第九年，獲得很多企業友人響應。（盧金足攝）

行善如走「萬」里路，意志「堅」定！立委張廖萬堅與市議員林祈烽關懷弱勢家庭學童，已邁入第九年，獲得很多企業友人響應，今年共募集白米、麥片、罐頭和泡麵等1200份物資，1月5日至8日在西屯、南屯3服務處進行發放，讓經濟弱勢邊緣戶的國小學童，能夠感受到來自社會的溫暖。

張廖萬堅說，學校部分學童因為家庭特殊因素，不符中低收入戶補助資格，無法領取政府補助金和社服單位所提供物資，為了避免這些學童生活上陷入困境，近幾年持續舉辦送暖活動，由學校提供繳不起營養午餐費的孩童人數，請家長們前來服務處領取物資，讓這群需要被關心的學童家庭，感受到社會的愛心暖流。

「今年向企業友人募集到白米、麥片、罐頭和泡麵等多項物資，共計1200份！」張廖萬堅表示，自5日至8日每天上午8點至晚上8點，在西屯、南屯3服務處進行發放。

迎接新年來到，也委請知名書家王振邦老師書寫「諸事圓滿」，印製成春聯與年曆賀卡，配合愛心送暖活動分送，希望讓弱勢家庭一起同歡過新年的氣氛。

林祈烽指出，年終愛心送暖活動，在他擔任張廖萬堅立委助理時已進行多年，今年邁入第9年，感謝愛心企業的號召與響應，以及服務處志工的協助發放。期盼透過愛心企業的善舉，能號召更多慈善團體及企業單位，付出愛心為社會注入更多正面的力量與溫暖。

他未來也將在議會努力爭取各方面的社會福利，讓更多貧困與弱勢家庭，能夠得到實質上的幫助。

(中時 )