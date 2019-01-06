馬英九嗆小英：拒絕九二共識 美、日也幫不上忙

2019年01月06日 17:23 中時 周毓翔

蔡英文總統對外媒表示呼籲國內其他政黨不要再談九二共識，引發藍營不滿。前總統馬英九今天也在臉書回擊，兩年多來，蔡英文的兩岸論述是什麼？因為拒絕「九二共識」而造成今天的困局，還要求別人也不能談，這是什麼心態？拒絕「九二共識」，無法解決兩岸問題，美國、日本也都幫不上忙。

蔡總統日前表達「我們始終不接受九二共識，根本的原因就是，北京當局所定義的『九二共識』其實就是一個中國，一國兩制」，馬今天則回擊，批評蔡英文把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號，一併否定。

馬英九解釋，所謂「九二共識」，是1992年11月16日兩岸海基、海協兩會就「一中原則」以傳真函所達成的共識：「雙方均堅持一個中國原則，但對於一個中國的涵意，認知各有不同，可各以口頭聲明方式表達」，第二天媒體稱之為「一個中國，各自表述」，簡稱「一中各表」，沿用至今。

馬英九指出，他在「馬習會」的正式會議上指出，我方的「一中各表」就是「一個中華民國，兩個地區─台灣地區與大陸地區」的憲法定位，不會表到「兩個中國、一中一台、或臺灣獨立」，會議記錄都送立院備查，至今還被綠媒誣賴不敢在習近平面前提「一中各表」。

馬英九強調，「一個中國」就是中華民國，無論大陸如何表述，我們堅守中華民國的立場。蔡總統拒絕「九二共識」，難道也拒絕中華民國？「九二共識」本來就是在「國家統一前」，海峽兩岸對「一中原則」的看法，與「國家統一後」採行何種制度，沒有因果關係。

馬質疑，蔡總統拒絕「九二共識」，卻又說「我們不反對兩岸互動，我們也願意坐下來談」。但兩年多來，兩岸有什麼互動？談過些什麼？蔡總統不接受「九二共識」，怎麼能期待大陸當局跟她互動呢？

馬英九認為，過去成功的經驗證明，「九二共識」確實可以為兩岸帶來各種和平紅利，不但國內民意支持，國際社會更認為對維護區域和平有幫助。在他任內，也確實做到「貨去，人來，發大財」。

馬呼籲，如今兩岸情勢益加險峻，雙方應誠心回歸「原汁原味」的「九二共識」，不要隨意加料；臺灣不要否定「九二共識」，大陸也不要無謂攻擊「一中各表」。

(中時 )