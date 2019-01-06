防愛滋「有愛就要篩」衛生局在大學設試劑販賣機

2019年01月06日 17:46 中時 巫靜婷

苗栗縣衛生局推出「有愛就要篩」計畫，提供民眾多種管道取得試劑，圖為局長張蕊仙展示愛滋自我篩檢試劑。（巫靜婷攝）

愛滋病唾液自我篩檢試劑自動販賣機設置於聯合大學健康中心外，提供民眾多1種購買管道。（巫靜婷攝）

響應聯合國愛滋病規劃署及世界衛生組織「90-90-90」目標，苗栗縣衛生局108年度推出「有愛就要篩」計畫，於全縣衛生所提供血液篩檢試劑，並在竹南衛生所、聯合大學設置唾液篩檢試劑自動販賣機，民眾花200元自我篩檢，經上網登錄後，衛生局將核退試劑費用。

衛生局指出，過去民眾要做愛滋病篩檢需前往醫療院所，常因擔心隱私洩漏及社會歧視等阻礙而作罷，新推出的血液、唾液2種自我篩檢試劑，提供民眾多1種隱私且便利的選擇，僅需花200元到指定通路購買試劑，按說明書操作，1分鐘即能知道結果，準確度達99％，方便又準確。

衛生局長張蕊仙表示，苗栗地區民眾對愛滋病防治總是比較害羞，對於篩檢更是難以啟口，推出新的自我篩檢試劑，在全縣衛生所均可購買，聯合大學健康中心外設有自動販賣機，此外民眾也可上疾管署網站登錄購買，指定寄送鄰近的3大超商取貨，無論檢驗結果如何，經登錄使用後，衛生局將會核退試劑費用至民眾帳戶。

張蕊仙說，有過不安全性行為者，應接受愛滋篩檢，3到6個月施作1次為宜，確實了解自身健康情況，早期診斷、早期治療才是控制與阻斷愛滋疫情的不二法門，目前政府有免費提供感染者有效、方便且副作用少的愛滋治療藥物，只要持續規律服藥，就能有效控制感染者體內的病毒量，可以與一般人同樣健康生活。

(中時 )