要環保署列管廚餘養豬 青年豬農：農委會卸責、17日北上陳抗

台灣養豬青年聯盟要求政府全面禁止廚餘養豬。（資料照，農委會提供）

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中時

游昇俯／台北報導

非洲豬瘟疫情拉警報，但廚餘是非洲豬瘟傳播主要途徑之一，農委會卻遲遲無法全面禁止廚餘養豬。農委會中央災害應變中心今（6）日臨時召開記者會，決議讓在養的1155場中小型廚餘養豬場一周內正式由環保單位納管，以落實廚餘蒸煮防疫。但台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育表示，農委會不該以此卸責，要求全面禁止廚餘養豬，17日將北上陳情抗議。

養豬青年聯盟表示，農委會非常清楚廚餘本不該進入畜產飼料鏈中，今日卻認為只需要環保署列管，就能繼續餵豬，言下之意似乎是說若非洲豬瘟因廚餘傳播而爆發，將是環保署的責任，與農委會無關；聯盟要求農委會勿顢頇怠惰，罔顧防疫風險，「應立即全面禁止廚餘養豬」。

郭嘉育表示，雖然政府已嚴格進行邊境查緝，但仍有非洲豬瘟病毒肉品進入國內，一旦消費者未食用完，讓它跑到廚餘系統，就可能引爆疫情，國內有近2千場廚餘養豬場，等於還有2千個防疫漏洞，唯有邊境查緝、禁用廚餘及養豬場生物安全作業都能落實，才有可能做到100分的防疫。

他指出，豬農會這麼害怕廚餘，原因就在於非洲豬瘟經由接觸傳染，跨國傳播速度其實很緩慢，唯一的突破口就是廚餘，禁用廚餘是政府該做的防疫工作，卻遲遲不願做，讓人感到很失望；農委會提出列管廚餘養豬場的新措施，雖能感受到有所讓步，但誠意仍舊不足，呼籲政府拿出魄力，全面禁用廚餘。

郭嘉育表示，聯盟成員多是30至35歲的養豬產業第二代、第三代，21年前國內發生口蹄疫時雖然還是學生，但對家裡養豬事業毀於一旦的慘況都看在眼裡，不希望養豬產業的浩劫再次發生，因此即使聯盟內也有廚餘養豬戶，為了養豬產業的未來，他們也支持禁用廚餘。

郭嘉育說，因籌備時間緊湊，原訂9日陳抗將改為17日，屆時包括豬農及養豬產業周邊的獸醫、藥品、飼料業等關心養豬產業的人都會參與，預估會有約10至15輛遊覽車北上，唯一訴求「禁廚餘、救台豬」。

(中時 )

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