臉書預言財神到家 1周後彩券行中1500萬

2019年01月06日 18:06 中時 蔡依珍

蘆竹吉明彩券行老闆才在臉書預言「財神爺到我家」，1周後果然開出桃園首個雙贏彩頭獎，笑說店內紫南宮發財金雞會帶來好運。（蔡依珍攝）

蘆竹吉明彩券行老闆林志明去年底才在臉書預言「財神爺到我家」，1周後果然開出桃園市首個雙贏彩頭獎，奪得1500萬獎金，開獎當天也正好是他開業5周年紀念日，直說「真巧」，猜測得獎者是鄰近年輕常客，也覺得與有榮焉。

老闆林志明去年底夢見土地公跟他微笑招手，醒來覺得是好兆頭，立刻到店附近的土地公廟拜拜、祈求土地公庇佑，土地公入夢讓他對開大獎信心大增，一早12月29日更在臉書公開發文，稱「財神爺，快到我家囉！」，還說好夢好兆頭、年終有靈感信心滿滿。

果然7天後、1月4日的晚上，就接獲台灣彩券通知中了頭獎，幸運開出雙贏彩頭彩，投注者可獨得1500萬元，吉明彩券行也是雙贏彩開賣以來、桃園市第一家開出雙贏彩頭獎的彩券行，開心不已。

開業5年的林志明笑說，他正好是2014年1月4日開幕，店內首度開出頭獎正好是5周年紀念日，直呼是「幸運日」，消息一出，店內來客數增加2成，許多人特別從大園、桃園專程到蘆竹來買，他為中頭彩者開心，也希望大家多多購買彩券，買彩券、做公益、積功德、圓夢想。

(中時 )