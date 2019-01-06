北京市2018年財政收入5785.9億元 增長6.5％

友善列印
旺報
呂佳蓉

2018年北京財政的大帳本昨天出爐，北京市一般公共預算收入累計完成5785.9億元，增長6.5%。新增減稅降費約400億元，其中個稅新政單月就為市民減負約34億元。

去年財政收入完成本市年度預算。據財政部門分析，北京市實施減稅降費措施以來，著力鞏固金融業、總部經濟等支柱財源，大力培育高精尖等新興財源，立足服務經濟發展，帶動財政收入實現可持續增長。其中，全年稅收收入占比達86.2%，比上年提高0.1個百分點，財政收入品質在大陸位居前列。

同時，北京市全力落實國家減稅降費政策，減輕企業社會負擔，去年新增減稅降費約400億元，其中地方級減稅187.8億元。2018年10月起，個人所得稅改革先行實施新的起征點和稅率級距。當年11月作為首個申報入庫期，本市個稅改革的減稅效應明顯。本市去年11月個人所得稅入庫96.4億元，同比下降14.3%。換言之，這直接減輕了北京市民的個人所得稅負擔約34億元。

從總量看，2018年1至11月, 北京市個人所得稅完成682.6億元，通過落實個人所得稅提高起征點政策，減輕個人負擔，本市當期個人所得稅增速較三季度已經放緩了3.2個百分點。

據瞭解，財政部門去年集中財力保障了城市副中心建設、城市綠心、三城一區、中軸線申遺、藍天保衛戰、冬奧會和世園會籌辦、疏解整治促提升、美麗鄉村、大資料行動計畫、回天計畫、城南行動、對口援建、為民辦實事等重點項目的資金需求。

(旺報 )

睽違2年的兩岸四地金融、銀行業… 推出不到1個月 故宮網紅彩妝全線…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。