北京市2018年財政收入5785.9億元 增長6.5％

2019年01月06日 18:35 旺報 呂佳蓉

2018年北京財政的大帳本昨天出爐，北京市一般公共預算收入累計完成5785.9億元，增長6.5%。新增減稅降費約400億元，其中個稅新政單月就為市民減負約34億元。

去年財政收入完成本市年度預算。據財政部門分析，北京市實施減稅降費措施以來，著力鞏固金融業、總部經濟等支柱財源，大力培育高精尖等新興財源，立足服務經濟發展，帶動財政收入實現可持續增長。其中，全年稅收收入占比達86.2%，比上年提高0.1個百分點，財政收入品質在大陸位居前列。

同時，北京市全力落實國家減稅降費政策，減輕企業社會負擔，去年新增減稅降費約400億元，其中地方級減稅187.8億元。2018年10月起，個人所得稅改革先行實施新的起征點和稅率級距。當年11月作為首個申報入庫期，本市個稅改革的減稅效應明顯。本市去年11月個人所得稅入庫96.4億元，同比下降14.3%。換言之，這直接減輕了北京市民的個人所得稅負擔約34億元。

從總量看，2018年1至11月, 北京市個人所得稅完成682.6億元，通過落實個人所得稅提高起征點政策，減輕個人負擔，本市當期個人所得稅增速較三季度已經放緩了3.2個百分點。

據瞭解，財政部門去年集中財力保障了城市副中心建設、城市綠心、三城一區、中軸線申遺、藍天保衛戰、冬奧會和世園會籌辦、疏解整治促提升、美麗鄉村、大資料行動計畫、回天計畫、城南行動、對口援建、為民辦實事等重點項目的資金需求。

(旺報 )