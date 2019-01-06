霍普曼盃》費爸奪三冠第一人 比賽將走入歷史？

2019年01月06日 17:34 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

瑞士職業網球天王費德勒（Roger Federer）和同胞班西琪（Belinda Bencic）才在霍普曼盃男女混合網球團體賽奪冠，費爸成為第一位三度獲得霍普曼冠軍的球員，不過因為2019年男子職業網球協會（ATP）推出一項新賽事，為了把時間空出來，霍普曼盃恐怕要走入歷史。

男單世界第3費德勒和女單世界第54班西琪於霍普曼盃決賽對上德國隊，對手是男單世界第4小祖維瑞夫和女單世界第2可貝兒（Angelique Kerber），男單先由瑞士隊收下一勝，女單德國隊扳回一城，雙方透過混雙決定本屆霍普曼盃冠軍誰屬，最終費爸和班西琪以4：0、1：4、4：3獲勝，費爸和班西琪成為賽會31年歷史以來，第一支原班人馬陣容並衛冕的隊伍，去年他們也是在決賽擊敗小祖維瑞夫和可貝兒。

費德勒成為史上第一位三度帶走霍普曼盃冠軍的球員，儘管這場決賽門票銷售一空，甚至本屆比賽出現費德勒、美國女將小威廉絲兩位當今網壇傳奇球星生涯首度同場過招的畫面，不過法新社報導，各界預料未來霍普曼盃可能停辦，將比賽時間讓給ATP主辦的世界團體盃網球賽（World Team Cup）。

法新社指出，雖然澳洲網球協會已經和西澳省政府簽約，會承辦隸屬於國際網總（ITF）巡迴賽的霍普曼盃到2022年，不過霍普曼盃沒有積分，ATP主辦的世界團體盃則有世界排名積分和高額獎金的誘惑，將可吸引更多一流好手參賽。

霍普曼盃從1989年開辦以來走過30個年頭，在網壇有其特殊地位，聽聞可能畫下句點，生涯五度參賽、兩度奪冠的小威廉絲難過說：「很顯然的，這消息會令許多人心碎。」

同樣參加過五次霍普曼盃的費德勒，認為這項賽事若無法續辦會很可惜，「這麼多年來在澳洲西岸的柏斯有一場這麼不可思議的網球比賽，就選手來看，霍普曼盃是很成功的賽事，大家都很享受，希望能夠以其他形式繼續下去。」

(中時電子報)