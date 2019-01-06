韓日海上執法爭端 韓國反控日本妨礙救人

2019年01月06日 17:45 中時電子報 江飛宇

上週，日本指控韓國軍艦廣開土大王號以火控雷達瞄準日本的巡邏機，而韓國指責日方歪曲事實，雙方外長在今年4日曾通過30分鐘的電話也沒有共識。韓國也公布自己版本的海上執海影片，他們反控日方的巡邏機飛行高度太低，已到妨礙救援，甚至危險飛航的地步。

韓聯社報導，韓國軍方人士表示，為防止日本防衛省的影片混淆國際視聽，韓方將會製作韓方所攝錄的當天影片，並且會有韓、英、中、日、法、西、俄、阿的8種語言版本，將日機當年嚴重威脅到韓國的人道救援活動的行徑公告週知。

目前的影片是韓語和英文版的，從韓國廣開土大王號驅逐艦的紀錄，影片顯示，上月20日在大和堆漁場附近搜救北韓的船隻時，有啟動MW08被動式陣列雷達，是為搜索環境之用。在此過程中，為了識別低空飛臨的日本海上自衛隊P-1巡邏機，曾經有將敵我識別系統(IFF)和電子/光學追踪系統(EOTS)轉向「來襲」方向，因此日方所聲稱的「韓艦以火控雷達瞄準日機」，並不是事實，那應該是 IFF的的識別判斷聲，日方自己搞錯了。

面對日本的指控，韓國提出自己的證據，韓國表示絕無鎖定日機。

韓國的影片特別指出，軍艦絕對沒有對日機使用跟踪雷達（STIR），另外強調日機的盤旋高度過低，大約僅150公尺的低空，而距離韓艦僅有500公尺的空域，以至於艦上官兵都能感受到來自日機的巨大噪聲以及強烈的震動。也就是說日方巡邏機飛的太過危險。

這個影片是韓國國防部的Youtube帳號所發布，在4日下午2點先發表韓語版，點閱數超過148萬，創下韓國國防部的影片之最，然而「點讚」和「差評」的次數卻是不相上下，原因是留言區已成了韓國與日本鍵盤俠們的戰場，有大量的日本網友也加入論戰，甚至直接日文回應。

韓國與日本的外長曾通過電話溝通，打算雙方面談以化解分歧。但是光是交涉的地點都僵持不下，日方希望在東京交涉，韓方希望在首爾交涉，而且在電話談論時，又另外提到二戰期間，日本企業在韓國強征勞工的歷史遺留問題，認為日本必須對韓國受害勞工有所回應，雙方交談的氣氛非常差。

韓國防安保論壇（KODEF）外聯局長文根植稱，美國在這場事件完全保持沉默，很可能美方認為日方片面炒作此事，是為國內政治在打算，因此不願出面調解。

中華戰略學會研究員張競指出，此事件顯然是日方挑起，在處理過程中又魯莽行事，在雙方沒有協商時，就先行挑起此事，如今韓方以國際法條引經據典強力駁斥，東京實在難以收場，等於是自取其辱。

(中時電子報)