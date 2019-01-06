提升山地救災能量 新北市新店太平宮捐贈四輪驅動指揮車

新北市新店太平宮捐贈四輪驅動指揮車及救災器材1批予新北市政府消防局安康分隊使用。（吳家詮翻攝）

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中時電子報

新北市新店太平宮本著熱心公益、急公好義的精神，秉持著「回饋鄉里、造福鄉梓」的想法，今天捐贈四輪驅動救災指揮車1輛及救災器材1批予新北市政府消防局安康分隊使用。

黃德清局長表示，安康分隊轄區特性依山且住宅區林立，經查每年安康分隊出勤火警案件約220件、緊急救援案件(含山難、水域救援、車禍救援、浮屍打撈、其他災害及為民服務案件等)約410件，除有火警案件發生外，山難與水域事故之案件亦時有所聞。

據指出，每有狀況發生，安康分隊均須至轄區查看災情，並運用各式裝備器材執行搶救任務，新店太平宮捐贈四輪驅動救災指揮車及救災器材，符合安康轄區特性需求，適應地形及節省時效，救災裝備器材可協助消防同仁處理案件時，有效提升救災效能，保障同仁安全，順利完成任務，使市民生命財產安全獲得保障。

財團法人新北市新店太平宮於嘉慶12年(西元1807年)成立，係供奉開漳聖王為主神，普渡濟世，神威顯赫，不勝枚舉，香火鼎盛遠近馳名，信徒日增，各信眾善男善女熱烈響應捐輸，並每年配合政令辦理冬令救濟，獎助學金，默默耕耘，深受地方各界好評與肯定，創建迄今已有二百年的歷史，見證新店的發展，是當地重要的民間信仰。

(中時電子報)

新北市新店太平宮本著熱心公益、急公好義的精神，秉持著「回饋鄉里、造福鄉梓」捐贈消防車輛及器材。（吳家詮翻攝）

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