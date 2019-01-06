來去木葉忍者村 日本遊樂園3D「火影」主題設施超吸睛！

2019年01月06日 17:51 中時 徐力剛

超刺激過山車「DODODONPA」令玩家愛不釋手。（圖片取自富士急樂園官網）

設施「絕凶・戰慄迷宮」以鬧鬼的廢棄醫院為場景，詭譎燈光與聲效震撼感十足。（圖片取自富士急樂園官網）

動漫《火影忍者》在全球擁有極高知名度，日本富士急樂園日前宣布，今年7月起園區將新增火影主題遊樂設施，以《火影忍者（NARUTO-ナルト-）》與《博人傳-火影新世代（BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-）》為背景設計，投資總金額達12億日幣，主場景選定木葉忍者村，玩家化身一日忍者身歷其境，親身體驗遊戲樂趣。

據了解，旅客搭乘遊樂設施並佩戴3D眼鏡，擬真聲光效果與實境互動，粉絲們引頸期盼，現場同步供應火影主題餐點與周邊限定商品，預估新開發區域約佔園區整體面積2%，這也是樂園2年來首次打造全新設施。坐落山梨縣的「富士急樂園」腹地廣闊，園內配備20多款遊樂設施，當中以鬧鬼病院為場景打造的「絕凶・戰慄迷宮」尤其知名，膽小的旅客記得結伴同行，壯膽挑戰30分鐘刺激感官體驗。

有世界終極過山車稱號的「DODODONPA」，軌道全長1244公尺，速度可達到每小時180公里，發車時由靜止到加速僅需1.56秒，旅客在設有安全裝置座椅上盡情享受高速快感，身體隨器械大幅度搖擺，現場尖叫聲不斷。

(中時 )