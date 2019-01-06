免收容免繳罰款 移民署鼓勵逾期及外逃移工自行到案

2019年01月06日 17:58 中時 謝明俊

移民署6日在台北火車站一樓大廳召開記者會，邀請多國駐華官員參加。〔謝明俊翻攝〕

移民署6日在台北火車站一樓大廳召開記者會，公開宣布從寬處理逾期居留人士。〔謝明俊翻攝〕

新任移民署長邱豐光一上任就祭出有力措施，為鼓勵日益增多的逾期居留外籍人士，主動出面投案返還原屬國家，移民署特別到今年６月底止，維期半年，從寬處理可免收容及免繳逾期罰鍰２千元，移民署也請民眾踴躍檢舉非法雇主或仲介，若經查屬實，移民署將協助檢舉人向勞政機關請申請獎金。

移民署長邱豐光表示，在全球化及國際化浪潮的影響下，國際間的人流互動益加頻繁，臺灣和其他國家都共同面臨逾期居留外來人口持續增加的問題。以我國為例，截至107年10月底止，累計在臺逾期居留外來人口已達8萬8千多人，滯臺人數呈現持續增加的趨勢，衍生社會治安的隱憂。為了提升查處成效，以及降低查處工作衍生的人身安全風險，並兼顧逾期外來人口的人權保障，移民署自100年開始推動自行到案機制；逾期外來人口自行到案者，得免予收容，歷年執行成效頗佳。因此，今年上半年度加碼推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案」專案。

移民署6日在臺北車站1樓大廳舉行「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案」記者會，署長邱豐光表示，希望藉由實施這個一次性的專案，鼓勵更多逾期外來人口，在今年6月底前自行到案，可免收容及繳逾期罰鍰2千元；同時也請民眾踴躍檢舉非法雇主或仲介，若經查證屬實，移民署將協助檢舉人向勞政機關申請檢舉獎金。

邱豐光呼籲民眾，若有認識在臺逾期停(居)留的外來人口，能夠鼓勵當事人自行到案，以免滯臺期間因陷入脆弱、不安定之處境，而遭受不當對待或成為人口販運被害人。

移民署表示，「擴大自行到案」專案期間自今年1月1日至6月30日止，為期半年(含1月份宣導期)，專案採取「寬嚴並濟」措施，專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，免收容、逾期罰鍰2千元，並且減免禁止入國期間；專案期間「查獲到案」者，「從重」論處，原則ㄧ律收容、逾期罰鍰和禁止入國期間都從重計算；專案「結束」後，修法提高逾期罰鍰，以及延長禁止入國年限。

此外，移民署針對非法雇主、仲介部分，採取嚴厲手段加強取締，並鼓勵逾期停(居)留外來人口踴躍舉發非法雇主、仲介，依法追究非法雇主或仲介法律責任並支付當事人相關返國旅費。免付費自行到案及檢舉非法雇主、仲介的專線0800-024-881(ByeBye)；防制人口販運專線(02)-2388-3095(響鈴救我)，請民眾及自行到案者踴躍檢舉及投案。

移民署的記者會，同時邀請到越南、印尼、菲律賓等駐華機構官員，現場除播放宣導短片，並說明專案重點及發放宣導摺頁，也設有東南亞美食攤位，邀民眾及移工朋友共同參與「打卡送美食」的活動，跟親友分享「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案」專案的資訊，一同加入宣導的行列。

(中時 )