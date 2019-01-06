影》賣什麼球迷都埋單！ 彭政閔5分鐘募得5萬6

2019年01月06日 18:13 中時電子報 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

彭政閔義賣練習衣

中信兄弟多位球星今天（6日）出席「2019中信公益回饋日」貢獻愛心，一共6位中信球員及高球女將盧曉晴捐出個人物品競標做公益，其中「恰恰」彭政閔捐出的練習以4萬6千元賣出，加上個人造型的悠遊卡1萬元，不到5分鐘就募得5萬6千元的善款。

雖然今天氣溫降低又下雨，但絲毫不影響球迷興致，不少球迷在競標會前就來到園區與彭政閔、周思齊、張志豪、詹子賢、王威晨、及盧曉晴等多位球員互動。

競標會上彭政閔是壓軸登場的中信球員，他拿著練習衣笑說：「它沒有去過雅加達（亞運），但他在台灣每個球場都有出現過。」

彭政閔練習衣起標價3千元，熱情球迷一開口就是翻倍6千元，隨後僅經過7次喊價就來到4萬6千元，隨後彭政閔再拍賣有自己造型的悠遊卡，被死忠球迷以1萬元標下，彭政閔在5分鐘之內就募得5萬6千元。

周思齊捐出個人實戰球棒以8千元賣出、張志豪的簽名袖套3500元、詹子賢征戰雅加達亞運使用的行李箱9千元、造型悠遊卡5千元、王威晨實戰球棒7千元、李振昌雖沒出席但也捐出實戰球帽5千元、盧曉晴球衣加手套6千元，球員競標活動一共募得9萬9500元。

由左至右分別為中信周思齊、王威晨、彭政閔、盧曉晴、張志豪、詹子賢。（鍾亞芳攝）

這次「中信公益回饋日」除了球星小物競標，還包括義賣及募款，一共募得約9百77萬元，中信慈善基金會董事長辜仲諒加碼捐出1百萬，金額突破1千萬，他也允諾，這些善款會嚴格把關，用在最有需要的小朋友身上。

(中時電子報)