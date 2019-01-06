怕成下一個華為！外媒爆陸企避科技業盛事

2019年01月06日 18:01 中時電子報 吳映璠

科技業年度盛會之一的美國消費性電子展（CES）即將登場，今年卻在陸美貿易戰影響之下，大陸企業參展數目驟降超過20%，很多企業主私底下表示，怕參展太高調，讓公司產品成為下一波美國課稅目標，也有人擔心入境美國後被拘押，成為下一個華為，乾脆不參加了。

大陸企業在2018美國消費性電子展中大放異彩，參展陸企超過1,500家，不過今年參與盛會的企業銳減至1,211家，畫面為去年參展影片剪輯。

根據投資顧問公司Capstone Advisory Group數據顯示，美國人2017年的消費支出達12.5兆美元，足足是中國大陸人民消費總額的3倍之多。作為全球最大的消費市場，美國一直都是大陸企業擴張版圖的目標，而陸企更不會放棄在年度CES消費性電子展中亮相的機會，事實上這個展覽過去更因為大陸廠商太多，而有了「中國消費性電子展」（Chinese Electronics Show）的暱稱。

不過今年對岸廠商的鋒頭恐怕沒那麼盛了。南華早報報導，根據主辦CES的美國消費技術協會（Consumer Technology Association, CTA）公布的數據顯示，今年參展的大陸廠商共1,211家，和去年1,551家相比，廠商數目銳減約21%。不僅如此，往年如華為等焦點企業都會為展覽發表演說，今年卻沒有一家大陸廠商擔此大任。

對岸企業紛紛閃躲這場科技業年度盛事，原因無他，就是因為陸美貿易戰戰火正烈，業主不想被波及。

中國市場研究顧問公司（China Market Research Group）創辦人雷小山（Shaun Rein）明白指出，參加CES展可是很貴的，現在川普砲火直搗科技業，逼得陸企不得不重新思考美國投資策略。

分析師話說得保守，不過業主的想法倒是相當直接，上海一間以研發教育機器人為主的廠商能力風暴就表示，害怕參展會讓公司產品成為被課稅對象，索性就不參加了。

深圳另一家企業則表示，今年公司仍在展場上設攤位，只是攤位位置比較不醒目，因為面對貿易不確定性，很多公司在支出方面變得更為保守，而這也說明了很多大陸企業現階段的心態：相對於美國，大陸仍是企業的主要市場，面對經濟放緩，企業開始重新思考核心事業，而在支出方面也變得更為保守、低調。

另外，去年以電動休旅車在展場上大放異彩的小鵬汽車（Xpeng Motors），今年也不會參展，雷小山分析，川普貿易戰無法讓大陸企業獲得公平待遇及合理投資，企業因此不想參加，另一個原因則是企業主擔心入境美國會被抓，成為下一個孟晚舟。

儘管今年參加CES大展的大陸企業較往年明顯減少，與會陸企仍多達1,211家，以今年約4,000家參展廠商的總數來看，約有三分之一來自中國大陸，數量上仍相當可觀。

2019 CES消費性電子展將於1月8日至11日於美國拉斯維加斯舉行，預計將吸引超過17萬人次進場觀展。

(中時電子報)