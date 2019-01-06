《中時晚間快報》1155廚餘養豬場一周內登錄 農委會：否則禁止飼養

2019年01月06日 18:01 中時電子報 綜合報導

◎1155廚餘養豬場一周內登錄 農委會：否則禁止飼養

因應國內檢測出肉品感染非洲豬瘟病毒案例頻率愈來愈高，風險大為提升，為避免相關豬肉製品流入廚餘，造成國內養豬場防疫的破口，非洲豬瘟中央災害應變中心今（6）日臨時召開第三次會議，決議國內1155場未向環保單位申請廚餘再利用許可的養豬場，一周內需正式登記檢核，否則將禁止其飼養。

◎ 林濁水：在黨主席選後 四老意見將發酵擴大

獨派四大老的呼籲引發民進黨內激烈爭議，民進黨大老林濁水今天表示，四老的意見在黨主席選舉後仍將醱酵甚至擴大。四老的的主張的確是不利休養生息，如果實踐，更將掀起翻天覆地的爭議。但「不是翻天覆地才是大破大立？才是民進黨唯一的機會？」

◎ 外媒警告貿易戰下 陸冷冬將吹向全球

美國與大陸將於明天（7日）重啟貿易談判，不過英國衛報（The Guardian）就在此時發布評論，隨著蘋果15年來首度下修單季財測，加上百度警告寒冬將至，評論認為2019年全球都將感受到一股冷風吹拂。

◎于文文首登小巨蛋 許願早日巡迴個唱

于文文今年受邀參加KKBOX風雲榜頒獎典禮，她開心表示：「好榮幸自己的歌曲讓粉絲們喜歡，會準備精彩的節目帶給大家，也是第一次在小巨蛋開唱，希望自己有更多時間能準備好看的SHOW，早點開巡迴個唱。」許願今年完成更多電影、戲劇等作品。

(中時電子報)