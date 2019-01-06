金蓮淨苑童軍團送臘八粥 金門感恩歡喜結善緣

金門金蓮靜苑今（6）日起連2天分送2萬碗「臘八粥」和星雲大師的「諸事吉祥」墨寶春聯。（李金生攝）

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金蓮靜苑佛光童軍團在城區分送「臘八粥」和星雲大師的「諸事吉祥」墨寶春聯。（李金生攝）
金蓮靜苑佛光童軍團在國際佛光會金門協會會長吳培甄（左前）等人帶領，步行沿途向大眾問好。（李金生攝）
金蓮淨苑住持永勤法師與信眾施禮問好，一起用歡喜心迎接新年來到。（李金生攝）
金蓮靜苑佛光童軍團發送「臘八粥」，與大家結善緣。（李金生攝）
金蓮靜苑佛光童軍團發送「臘八粥」，與大家結善緣。（李金生攝）
金蓮靜苑佛光童軍團在洋溢歡欣的舞蹈中，傳達佛家說好話、做好事、存好心的3好理念。（李金生攝）

金門金蓮靜苑今（6）日起連2天分送2萬碗「臘八粥」與機關團體、學校和大眾結緣。首日在縣定古蹟「清總兵署」發出200碗和星雲大師的「諸事吉祥」墨寶春聯，與鄉親和遊客在共沐佛恩中，以歡喜心迎接新年的來到。

金蓮淨苑住持永勤法師說，農曆12月8日是俗稱「臘八節」的「法寶節」，也是釋迦牟尼佛成道的日子。相傳釋迦牟尼佛在開悟之前，修行時曾因飢餓暈倒，1位牧羊女用果物、雜糧混合熬煮成粥，供養佛陀也救活了他。釋迦牟尼恢復體力後，在菩提樹下於臘月初八開悟成佛。佛教徒為紀念「佛陀成道日」和牧羊女的功德，就在每年臘八時節，用米和果物煮粥供佛。

永勤法師指出，在「法寶節」吃 「臘八粥」是佛教的傳統，一方面體會佛陀修行的精神，另方面也用感恩的心回顧過去1年；佛光山會員發送「臘八粥」結緣，則是星雲大師希望讓更多人了解佛陀成道的意義，從自性中認識佛法真義，並應用和體現在日常生活中。

金蓮靜苑將於農曆十二月初八日（2019年1月13日）佛陀成道日當天舉辦法寶節法會，午間也將提供臘八粥與各方信眾分享，期待大家透過結緣的過程，體會施食濟人、常存善念與廣結善緣的道理。

今天下午，永勤法師、國際佛光會金門協會會長吳培甄偕督導洪永善、余平禧、副會長盧志榮、佛光童軍團團長莊彩燕等人，帶領20多位童軍和義工、家長從金蓮淨苑步行到總兵署廣場，沿途向鄉親和遊客問好，也在洋溢歡欣的舞蹈中，傳達佛家說好話、做好事、存好心的3好理念。

(中時 )

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