五月天捐千萬助社福 中市府感謝善舉

2019年01月06日 18:25 中時 盧金足

人氣天團「五月天」在台中市連續開唱十場，吸引30萬歌迷，也為台中捐出千萬愛心！6日的壓軸場，更寒冬送暖捐出1000萬元，幫助社福相關機構，台中市政府感謝五月天的善舉，為社會福利注入一股暖流，謝謝五月天將巡迴演唱會最終場留給台中，為台中市民留下美好回憶。

去年12月22日開始，五月天在台中洲際棒球場舉辦「人生無限公司」巡迴演唱會，掀起「五迷」風潮，來自世界各地的粉絲，為台中帶來龐大商機，演唱會期間住房率幾乎天天爆滿，周邊商圈也湧進大量人潮，創造「五月天經濟效應」。

市府新聞局長吳皇昇表示，五月天演唱會響應公益，由「相信音樂國際股份有限公司」代表捐出總數1000萬元給市府社會局及財團法人台中私立新希望社會福利基金會，社會局將善款轉給台中市私立十方社會福利慈善事業基金會、社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會等12家社福團體，用於服務弱勢、兒少課後輔導、長者照護、身障福利等相關業務。

五月天「人生無限公司」演唱會足跡遍及亞洲、歐洲、美洲、大洋洲，歷時18個月巡迴演出，最終站來到台中洲際棒球場，除了12月22日起連續3個周末的精采熱唱，還於12月31日特別安排跨年場，陪著「五迷」迎接2019的到來。

市府迎接來自世界各地的五月天歌迷，演唱會期間提供各方面的行政支援，並妥善規畫交通轉乘服務，帶給五迷更舒適的演唱會體驗，這次五月天在台中10場的演唱會，總共吸引全球將近30萬歌迷前來，也成功行銷台中市。

(中時 )