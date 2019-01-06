蔡英文：國家正面臨外部挑戰 希望大家堅定相挺

2019年01月06日 18:33 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天表示，一個政策最重要的目標，就是要做到讓人民「有感」，她已請行政院研究提出一個方案，把經濟成長的紅利、超過預期的稅收，分享給收入較少的民眾。此刻，國家正面臨外部很多挑戰，希望大家能夠堅定相挺。

蔡英文總統今天下午出席國際青年商會中華民國總會理監事宣誓就職典禮，說明政府近來重要政策，也相信青商會成員會在台灣經濟轉型的關鍵時刻，發揮重要的力量。

蔡英文表示，她一直認為，不論是國家、社會或者政黨，勇於創新都是最重要的精神。勇於面對新的機會及挑戰，勇於提出新的對策和方案，才能讓整體不斷進步。

她說，要做到創新，她非常相信青年的力量。青商會的朋友們就是這股青年力量當中，不可或缺的一份子。此刻，國家正面臨外部很多挑戰，希望大家能夠堅定相挺，是政府可以繼續打拚的重要力量，她請大家團結在一起，繼續為台灣付出與努力。

蔡英文指出，現在很多重要的政策已經開始實施。像是從今年開始，基本工資調升以及減稅措施，都可以照顧到社會裡比較辛苦的民眾。不過，一個政策最重要的目標，就是要做到讓人民「有感」，她已請行政院研究提出一個方案，把經濟成長的紅利、超過預期的稅收，分享給收入較少的民眾。

同時，政府也會透過法規面與政策面的努力，打造一個良好的整體投資環境。例如公司法，已經做了大幅度的翻新，相信可以繼續為整個大環境加分，也為大家帶來更多新的資源和機會。

蔡英文指出，今年開始，國際社會的各種變動和挑戰，尤其是美中貿易戰，很可能會為我們的產業環境與經濟發展，帶來相當的考驗。但危機也可以是轉機，針對這些情勢，政府已經做好積極的因應準備。不只要調整台灣在全球供應鏈的角色，也要活用中小企業的靈活度與應變性，讓台灣經濟的升級轉型，展開新的局面。

她相信中小企業主一定會在台灣經濟轉型的關鍵時刻，發揮重要的力量。她在元旦的談話告訴大家，今年會是拚民生、護民主、守主權的一年，「拜託大家，繼續跟我們一起打拚，一起為台灣的經濟發展，發揮最大的力量」。

(工商 )