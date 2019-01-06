桃高學子點亮愛 千幅春聯募款助監所

2019年01月06日 18:42 中時 蔡依珍

桃園高中推出以山豬、麝香豬為原型的「豬事吉祥」春聯，並結合書法、舞蹈與音樂等演出，希望以善款幫助青少年監所的非行少年，重新認識愛，主筆的老師王孝堂現場揮毫展現底蘊。（蔡依珍攝）

桃園高中推出以山豬、麝香豬為原型的「豬事吉祥」春聯，並結合書法、舞蹈與音樂等演出，希望以善款幫助青少年監所的非行少年，重新認識愛。（蔡依珍攝）

桃園高中7年前開始舉辦春聯義賣，去年擴大和中華點亮生命教育協會合作，結合網路資源，一舉募得22萬元，今年再度推出以山豬、麝香豬為原型的「豬事吉祥」春聯，並結合書法、舞蹈與音樂等演出，希望善款再攀新高，幫助青少年監所的非行少年，重新認識愛。

桃園高中圖書館自2012年起，連年舉辦春聯義賣活動，去年更擴大與點亮協會合作，將原本只有1天的春聯義賣，透過網路預購延長為1個月，創下義賣以來最高的募款數字22萬元，善款全用於全台兩所青少年監所生命教育課程，幫助短暫迷失自我的少年們。

「寫十幾幅春聯累不累？那如果寫幾千幅呢？」曾任農委會主委的點亮協會理事長陳武雄，感謝桃高學子紛紛響應擔任小書法家，埋頭創作，發起人王孝堂老師更是在短短1個月內寫了上千幅作品，王也透露，每一幅圖，有幾個顏色就要製幾個版，一套五豬的春聯，就需要二、三十個版才能完成，他在暗房裡頭接觸有毒性的感光劑，笑言是「冒著生命危險的創作」，卻很開心能為公益盡份心力。

今年的「豬事吉祥」圖樣，是桃高校友藍湘詒設計，以山豬、麝香豬為原型，校方也特別舉辦現場揮毫，搭配舞蹈班老師董述帆與4位高二舞蹈班學生，以潑墨為意象共舞，加上擊鼓、詩詞吟唱呈現。

桃園高中校長游文聰說，藝文傳愛結合書法藝術、文學創作和社會公益，讓春聯不只是文化傳承，更成為桃高學生的內在素養，募款活動將至1月13日截止，民眾可搜尋「中華點亮生命教育協會」，一起響應寒冬送暖愛，將萌豬帶回家。

(中時 )