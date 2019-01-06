桃高學子點亮愛 千幅春聯募款助監所

桃園高中推出以山豬、麝香豬為原型的「豬事吉祥」春聯，並結合書法、舞蹈與音樂等演出，希望以善款幫助青少年監所的非行少年，重新認識愛，主筆的老師王孝堂現場揮毫展現底蘊。（蔡依珍攝）

友善列印
中時
桃園高中推出以山豬、麝香豬為原型的「豬事吉祥」春聯，並結合書法、舞蹈與音樂等演出，希望以善款幫助青少年監所的非行少年，重新認識愛，主筆的老師王孝堂現場揮毫展現底蘊。（蔡依珍攝）
桃園高中推出以山豬、麝香豬為原型的「豬事吉祥」春聯，並結合書法、舞蹈與音樂等演出，希望以善款幫助青少年監所的非行少年，重新認識愛。（蔡依珍攝）

桃園高中7年前開始舉辦春聯義賣，去年擴大和中華點亮生命教育協會合作，結合網路資源，一舉募得22萬元，今年再度推出以山豬、麝香豬為原型的「豬事吉祥」春聯，並結合書法、舞蹈與音樂等演出，希望善款再攀新高，幫助青少年監所的非行少年，重新認識愛。

桃園高中圖書館自2012年起，連年舉辦春聯義賣活動，去年更擴大與點亮協會合作，將原本只有1天的春聯義賣，透過網路預購延長為1個月，創下義賣以來最高的募款數字22萬元，善款全用於全台兩所青少年監所生命教育課程，幫助短暫迷失自我的少年們。

「寫十幾幅春聯累不累？那如果寫幾千幅呢？」曾任農委會主委的點亮協會理事長陳武雄，感謝桃高學子紛紛響應擔任小書法家，埋頭創作，發起人王孝堂老師更是在短短1個月內寫了上千幅作品，王也透露，每一幅圖，有幾個顏色就要製幾個版，一套五豬的春聯，就需要二、三十個版才能完成，他在暗房裡頭接觸有毒性的感光劑，笑言是「冒著生命危險的創作」，卻很開心能為公益盡份心力。

今年的「豬事吉祥」圖樣，是桃高校友藍湘詒設計，以山豬、麝香豬為原型，校方也特別舉辦現場揮毫，搭配舞蹈班老師董述帆與4位高二舞蹈班學生，以潑墨為意象共舞，加上擊鼓、詩詞吟唱呈現。

桃園高中校長游文聰說，藝文傳愛結合書法藝術、文學創作和社會公益，讓春聯不只是文化傳承，更成為桃高學生的內在素養，募款活動將至1月13日截止，民眾可搜尋「中華點亮生命教育協會」，一起響應寒冬送暖愛，將萌豬帶回家。

(中時 )

公益團體發送物資 下營區弱勢戶… 立足台灣迎向世界 康軒文教集團…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。