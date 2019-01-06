洪小鈴被他們環繞 單身仍喊「好幸福」！

2019年01月06日 18:39 中時 林淑娟

洪小鈴、邱昊奇、鍾政均、楊銀豪、林孫煜豪、曾少宗。（幸星娛樂）

林孫煜豪。（幸星娛樂）

邱昊奇。（幸星娛樂）

鍾政均。（幸星娛樂）

曾少宗。（幸星娛樂）

楊銀豪。（幸星娛樂）

洪小鈴去年加入「幸星娛樂」，成了邱昊奇、曾少宗、林孫煜豪、鍾政均等男星的「小師妹」。她日前領軍師兄們拍攝年曆，雖然是同公司藝人中演藝資歷最深者，但因加入時間較晚，她私下與其他男藝人時總是有禮貌稱呼他們「師兄」，幾位年紀較輕的「師兄」怕無禮還是稱她「小鈴姐」，並且特別照顧她，讓她開心笑說，能被幾位帥師兄包圍真的非常幸福。

私下的洪小鈴，自從約兩年前與交往8年的男友分手後，感情空白至今，雖然期間不乏追求者，但都沒出現適合的對象。新的一年到來，她也希望有緣人快快到來，戀家又喜歡小孩的她說，從沒想過自己會到現在還沒結婚。

洪小鈴去年底剛拍完大陸央視的電視劇，預計今年會播出，雖然身為女主角在大陸拍戲相當受禮遇，但超級戀家的她，因幾個月都沒有辦法看到家人，還是忍不住跟經紀人說如果能不要讓她離家太遠就更好了。

她最近正積極健身跟上表演課，手上有幾部台灣的戲劇接洽中，希望接下來能多留在家鄉拍戲，不過角色突破也很重要，前陣子她客串公視的戲劇跟外國影集，就是希望今年能多嘗試有別於以往的特殊題材跟角色類型，不論角色大小都會全力以赴。

而正在拍攝電視劇《必勝大丈夫》的邱昊奇，觀眾對他的印象從一開始的網路影片十二星座男孩，到現在的文青風演員，中間也付出了很多的努力，他在等待工作的空檔總是不斷地充電，看不同類型的電影.影集及大量閱讀，甚至召集多位演員好友一同舉辦「讀書會」，大家聚在一起時會將一些影視劇本拿出來排練重新詮釋再彼此分享建議。今年才剛開始，邱昊奇已有兩部電影預計要拍攝，他期待從電視跨界電影，能將累積的戲劇功力好好發揮。

去年默默耕耘的暖男鍾政均，拍攝多部影視作品，皆預計在今年上映。在公視的《生死接線員》裡他是小鮮肉暖男，他主演的大陸古裝系列電影《鎮魔司2》裡又是亦正亦邪的鎮魔將軍，另台灣也有一部電影預計年初上映。正在拍攝外國影集及客台兩部戲劇的他，除了因客台角色需要必須練習台、客、日語，另國外影集因為是國際團隊，也常需中、英語雙聲道轉換，近期在語言上的挑戰有些難度，但能同時跟兩個專業團隊合作，又皆擔任主角，有很多表演空間的他覺得非常幸運跟感恩，且兩邊劇組安排的語言及動作、表演課程也讓他覺得非常充實跟安心，尤其能跟著國際演員一同上課及表演，從中學到他們在表演中的自在跟深度，也讓他在表演上有更多的想法更嘗試。

林孫煜豪主演《20之後》剛播畢，他詮釋劇中熱情真誠的「邱冠徵」角色鮮明，之後收到多部電視及電影邀約，飾演同志角色的他也收到很多觀眾熱情的回應及支持，讓他第一次體會到演員這份工作確實能帶給人力量跟影響力，所以也希望以後詮釋的角色也都能產生一些正面意義。曾入圍金鐘獎新演員的他，也希望今年也有機會再次角逐金鐘獎。

曾少宗也剛加入「幸星」不久，他自從演出《你的孩子不是你的孩子》中從小到大被媽媽控制住人生的角色後，更趨內斂成熟的演技也受到注目。去年底剛辦完日本見面會的他，希望除了台灣戲劇外，經日本及大陸合作公司的共同安排，能參與不同文化下的影視作品，讓更多地區的觀眾認識到他。

另一位新人楊銀豪是華裔德國人，從小在德國長大的他來台灣工作，曾跟跟天后蔡依林、張鈞甯、鄧紫棋等人合作過，但因主要語言是德、英語及一點中文，受限於語言問題，因此目前多為ＭＶ及廣告演出，他目前積極學習中文中，希望未來能挑戰戲劇作品。

(中時 )