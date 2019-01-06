立足台灣迎向世界 康軒文教集團歡慶30而立

2019年01月06日 18:53 中時 葉書宏

康軒文教集團今（6日）歡慶30周年，來自集團兩岸各出版事業體、康橋系列學校及泰國的代表近1800名員工、教師及作者齊聚大直典華餐廳一同慶祝。（葉書宏翻攝）

康軒文教集團董事長李萬吉說明康軒30年來的發展歷程。（葉書宏翻攝）

在台灣出版及教育領域均具規模的康軒文教集團今（6日）歡慶30周年，來自集團兩岸各出版事業體、康橋系列學校及泰國的代表近1800名員工、教師及作者齊聚大直典華餐廳一同慶祝。

典禮中康軒文教集團董事長李萬吉感謝所有陪伴康軒一路成長的國中小教科書作者群，也頒獎表揚了20位服務25周年以上及44位服務20年以上的員工，謝謝他們所貢獻的青春年華，讓康軒的壯大並且邁出台灣走向國際。

康軒集團的前身為康和出版公司，由李萬吉為投入1989年國中藝能科教科書開放民編本而於1988年所創辦，但當康和略具規模後，因與其他企業重名，而於1999年合併更名為康軒文教事業。

之後歷經1991年國小藝能科、1996年國小學科、2002年國中學科的逐步開放，康軒無役不與，因此員工常戲稱，康軒的發展史，約略就是一部台灣教科書開放史。

康軒從國中小教科書起家，在2001年時李萬吉感於台灣的政策環境對教科書產業不利，再加上出生人口的快速減少，為求企業的長遠發展，從專只出版國中小教科書，開始出版幼教教材、創辦康橋國際學校，並於2002年赴大陸發展出版及興辦學校，時至今日，康軒的國中小教科書穩居台灣龍頭地位。

對岸南京康軒幼教教材也已成為大陸的領導品牌，其營收預計2019年便可超越台灣康軒；而康橋系列國際學校更是兩岸相當知名且一席難求。目前台灣康橋已有秀岡、青山、新竹、林口、康軒及內湖等六個校區；大陸康橋則有昆山、西安曲江、合肥、盛澤等四個校區。

其中昆山校區有5500位學生、西安曲江校區預計2019年招生、合肥校區2020年招生、盛澤校區2021年招生。2017年底成立泰國康軒，以泰國為基地，要將台灣幼教教材及華語文教材面向東南亞市場。

李萬吉表示，康軒一路走來，可謂風雨不斷、荊棘滿佈，但在兩岸康軒人的齊心協力下有了如今成果，實在不容易！而之所以能成就今日康軒的根基，細思之下，是在於堅持做到了兩點：「產品的高品質」及「服務的最優質」，無論出版事業或學校體系皆然！

最後李萬吉勉勵所有康軒人「勿忘初衷」！大家均須為30年前康軒初創時所立下「給孩子一個美麗的未來」的使命宣言；以及為提升「華人的基礎教育」而不斷努力奮鬥，如此，康軒文教集團的存在與成長，對國家、社會才有意義。

(中時 )