管中閔上任前夕 重申大學自治信念「不參加任何政黨活動」

2019年01月06日 18:38 中時電子報 林郁庭

台灣大學校長遴選爭議多時，校長當選人管中閔確定8日正式上任，他今天（6日）下午在臉書轉發自己2018年1月5日寫下的文章，感嘆「迄今滿一週年，但仍有其意義」，管中閔在此也重申：「為了踐行學術自由與大學自治之信念 .... 不參加任何政黨、黨派活動。」

管中閔1年前當選台大校長，在臉書上感謝遴選委員們的支持與肯定，感謝遴選委員們不辭辛勞地參與各場治校理念發表會、訪談及面試，讓他由衷地感佩。他也要感謝參與這次遴選的所有候選人，很榮幸與這些學界碩彥同台，讓我學習他們的理念和風範。

管中閔說，對連署提名他的老師們，和所有鼓勵、支持他的老師和同學們，獻上誠摯的謝意，還有許多校外的的朋友們，透過各種管道表達支持，每一份心意、每一份力量，都是安定他內心的暖流。管中閔表示，自己相信，「遴選所選擇的，並不是他個人，而是台大與台灣高教必須變革的起點。」

1年過去了，在上任前夕管中閔今天感慨發文，「2018.1.5 的貼文，迄今滿一週年，但仍有其意義。我相信，這次遴選所選擇的 ... 是台大與台灣高教必須變革的起點。」管中閔也重申，「為了踐行學術自由與大學自治之信念 .... 不參加任何政黨、黨派活動。」

台大校長遴選委員會去年1月5日選出管中閔為新校長，原訂2月上任，教育部認定遴選程序有瑕疵，發函請台大重啟遴選，但台大拒絕並提起訴願。校長遴選爭議直到教育部去年12月宣布，勉予同意管中閔擔任台大校長，台大安排管中閔今年1月8日上任。

(中時電子報)