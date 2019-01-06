民進黨主席補選結果揭曉 卓榮泰勝出

代理黨主席林右昌（見圖）宣布卓榮泰當選黨主席補選。（陳怡誠攝）

友善列印
中時電子報
、中時
民進黨主席補選結果 林右昌宣布卓榮泰當選
卓榮泰專訪。（圖／中天）

民進黨於2018年九合一大選慘敗後，蔡英文辭去民進黨主席職位，民進黨於今（6）日進行黨主席補選，結果於晚間出爐，總投票數34230票，投票率16.9％，卓榮泰獲24699票，得票率72.6％。代理主席林右昌宣布，卓榮泰順利當選民進黨黨主席。

九合一選舉敗選後，民進黨今天進行黨主席補選，民進黨代理主席林右昌晚間6點15分宣布，由行政院前秘書長卓榮泰當選新任黨主席。

去年11月24日九合一選舉，蔡英文在民進黨敗選當晚宣布請辭黨主席，今天舉行補選投票，民進黨在全國設了117個投票所，從早上8點到下午5點投票。

這場選舉，卓榮泰是被蔡英文幕僚和中生代龍頭力拱出馬，游盈隆則有深綠和扁系支持，被視為挺英與反英派的大對決。

民進黨晚間公布得票結果，卓榮泰以2萬4699票，72.6％的高得票率贏得勝選，對手游盈隆則獲得9323票，得票率27.4％。林右昌表示，此次選舉經民主開放程序，兩次政見發表會，充份發表看法和願景，投票過程平和順利。

他說，這次總選舉人數有20萬2568人，投票數3萬4230票，投票率16.9％，有效票3萬4022 ，1月9日下午3點半在中央黨部舉辦就職典禮。

卓榮泰上午投票時表示，民進黨改革，要破除派系，只要未來黨的負責人能夠公正，不把派系和個人的利益放第一，不能凌駕黨跟國家整體的利益，未來派系就只能良性發展，他會朝這個方向努力。

卓榮泰說，個人在選舉當中事小，但黨未來穩定改革跟發展，事關重大，希望黨員踴躍出來投票，越多黨員投票，代表整個選舉成功，也代表對黨未來充滿希望，民進黨在國家改造工程在這條路上，一定不會缺席。

(中時電子報)

立委補選激選票！王義川「給民進… 豬農盼農委會禁廚餘養豬 若無結…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。