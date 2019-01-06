老媽辛苦了！打包飯店「單點」年菜 共享圍爐團圓樂

2019年01月06日 18:59 中時 徐力剛

潮品集經典年菜料理深受饕客喜愛，老主顧年年回購。（圖片提供／神旺大飯店）

單點年菜首推「糟蜜酒曲東坡肉」肉質軟嫩入口即化，售價980元／道。（圖片提供／板橋凱撒大飯店）

年節將至，許多媽媽身兼職業婦女、家庭主婦雙角色，如何將年夜飯準備豐盛澎湃是門大學問。飯店業者看準外帶商機，打造「單點」年菜，簡易烹調美味不打折。

今年外帶年菜熱潮不減反增，板橋凱撒大飯店公關表示，截至目前為止，2019年「單點」品項年菜較去年同期成長約2~3成，而年菜套組也有2成以上成長，其中以富貴神仙雞、法式干邑羊肩排和糟蜜酒曲東坡肉最為暢銷;神旺大飯店指出，與往年相比，此次年菜提貨期間自除夕延長至初五，便利民眾取貨，預估銷售可望提高2成;台中林酒店也分享，看好新年商機，預期今年年菜將帶動整體業績漲幅約1~2成。

考量現代小家庭因素，媽媽改向餐廳訂購做工繁複年菜，省下時間親手製作家常料理，慰勞飢腸轆轆子女。台中林酒店拿出特製燉湯「大鮑翅燉全雞」饗客，以放山全雞為食材，搭配高溫蒸氣烹調法製作，美味雞上湯加入老母雞、豬後腿赤肉精燉而成，佐以干貝、螺片及中鰭翅等高檔食材，輕啜一口湯品，口感清爽不油膩，Q彈魚翅富含膠質，可謂養顏美容聖品。過年必備「櫻花蝦蘿蔔糕」，取蘿蔔年年高升吉祥寓意，添加櫻花蝦、油蔥酥等配料製作，建議先品嘗原味滋味最佳，再蘸佐特製醬料享用。

經典「佛跳牆」料理是華人新年必備佳餚，神旺大飯店「八仙一品佛跳牆」使用精燉高湯為基底，添加新鮮蟲草、智利鮑、蹄筋、排骨酥、豬腳、北菇、等以小火慢燉，蘊含海陸珍饈精華，大份量8人分享食用，象徵新年團聚感。主廚推薦湯品「原窩雞燉翅」做工複雜，上湯加入金華火腿、老母雞及排骨熬煮多時，佐以金山勾翅與土雞腿肉調味。

板橋凱撒大飯店推薦單點「富貴神仙雞」，嚴選重約2斤烏骨雞入饌，搭配干貝、紅棗、當歸、肉桂等中藥材烹煮，主廚透露此道料理最大特點在於湯底加入糯米熬製，可使口感更加馥郁，美好滋味令饕客欲罷不能。另款「糟蜜酒曲東坡肉」先以冰糖、陳年紹興滷製，混合冬瓜糖與秘製醬汁提味，搭配剛出爐熱騰騰米飯享用滋味一絕。

(中時 )