鯰魚哥ACTION後秒變黑臉！鄭亞落淚：不要對我這麼兇

《女力報到》鯰魚哥、鄭亞。（TVBS）

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《女力報到》鯰魚哥、鄭亞。（TVBS）

鯰魚哥、鄭亞在TVBS八點檔 《女力報到》飾演邱佑廷與趙雅芝，兩人隨著劇情發展，漸漸發展出情感的對戲，鄭亞自曝與鯰魚哥對戲時壓力大，尤其是上戲聽到「ACTION」後，鯰魚哥就會變成非常嚴格的人，她只要一不小心走錯位、忘詞鯰魚哥就會很兇，曾經一度被罵到偷偷跑到廁所裡大哭，直到下戲也不敢跟鯰魚哥說話。

在旁人眼中兩人私底下就如同兄妹般，戲裡戲外都在吵吵鬧鬧，鯰魚哥常常會對鄭亞做一些無聊的舉動，常說一些沒有意義的話「打妳喔」、「揍妳喔」，鯰魚哥為自己平反說，做這些只是要讓氣氛不要那麼僵，至於對鄭亞兇是希望她能快點進入狀況才會扮黑臉。

鄭亞透露，有一次鯰魚哥對她太兇，終於逮到機會不跟他說話，結果鯰魚哥就在旁邊對她扮鬼臉、跳很詭異的舞，她很想笑但憋住沒有笑出來，只為了賭一口氣不能輸，兩人也是經過一番的溝通才培養出很好的默契與感情。

歷經《女兵日記》到《女力報到》從軍旅生活踏入到社會的趙雅芝，傻傻的個性笑料百出。鄭亞說，拿到《女力報到》劇本後為了詮釋趙雅芝而感到壓力大，再加上鯰魚嚴格的教育方式，雙重壓力讓她很崩潰很難過。但也很感謝有鯰魚哥在旁邊指導，讓她很有安全感到很安心，很欣賞有肩膀和有照顧人的特質男生。鯰魚哥打趣回：「我心裡已經有金秀明（王亭之 飾）了。」

隨著劇情走向，始終不願正面面對趙雅芝感情的邱佑廷，終於在趙雅芝成功拿下模特試鏡後，邱佑廷勇敢地向她說出內心的想法與感觸，且允諾要照顧她及當她的依靠，觀眾也期待趙雅芝會向邱佑廷坦承自己的心境。

(中時 )

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