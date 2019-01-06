中和春聯揮毫活動 首場活動6日開跑

農曆年節將至，立委江永昌與新北市議員張志豪聯合舉辦揮毫送春聯活動。（葉書宏翻攝）

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農曆年節將至，立委江永昌與新北市議員張志豪聯合舉辦揮毫送春聯活動。（葉書宏翻攝）
農曆年節將至，立委江永昌與新北市議員張志豪聯合舉辦揮毫送春聯活動。（葉書宏翻攝）

農曆年節將至，立委江永昌與新北市議員張志豪聯合舉辦揮毫送春聯活動，邀請中和知名書法老師現場揮毫替民眾寫春聯，首場於今日（6）正式起跑，向大家拜個早年。

江永昌表示，為迎接新年佳節習俗，今年一如往常的與南山書法班老師們合作，於農曆年前舉辦多場春聯揮毫活動，首場在東德宮起跑，之後會陸續在中和各地揮毫春聯贈與民眾，歡迎中和鄉親踴躍參加，人多熱鬧更有年節氣氛。

江永昌表示，明年己亥年代表的生肖是豬，在場的書法老師除了書寫與豬有關的吉祥話，更會在春聯上即興創作各式可愛的小豬，民眾可選擇自己喜愛新春佳句，提供現場書法老師書寫後領取，希望大家都能帶著滿意的春聯回家，在新的一年豬事如意、豬事平安、開開心心過好年。

張志豪首先感謝江永昌委員的鼓勵和支持，讓他有機會為中和鄉親服務，未來會承接陽光團隊的服務精神，更加努力的為人民發聲，14日議會將召開臨時會審查預算，會做好幫人民監督的工作，幫市民朋友把關。

張志豪表示，東德宮是兒時玩耍的地方，主委更是看著他長大，很開心比照去年春聯揮毫系列活動從東德宮開跑，未來還有南勢區、漳和區等各分區都會舉辦，歡迎民眾來索取春聯。張志豪也在現場小露一手揮毫寫下「春」字，祝福大家新的一年闔家平安。

(中時 )

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