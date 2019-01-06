SBL》裁判快閃！台啤末節吞3T 周俊三暴怒抗議

2019年01月06日 19:11 中時電子報 黃及人

又是裁判尺度惹出不小爭議！面對末節接連被吹3次技術犯規，終場更以79比83不敵璞園的無奈結局，台啤總教練周俊三這次真的怒了，賽後痛罵裁判連最基本的禮儀都沒有，因為三哥賽後想找裁判握手，3名裁判竟然選擇快閃走人。

「這是我第1次表達強烈抗議，裁判連基本禮儀都沒有，竟然一結束就跟技術委員直接走人，連跟兩隊教練握手也不肯，留我跟麥班達站在場中傻眼，」周俊三說，「儘管我絕對尊重裁判的判決，但聯盟必須正視這些尺度上的問題。」

周俊三強調，將跟中華籃協提出最嚴重的抗議，面對這樣的判決尺度，對他們這些辛苦的教練與球員來說，是很重的打擊，「我們確實輸了，可是不能接受這種結果，現在所有都是裁判說的算，感覺裁判永遠最大，擁有無上權利。」

會讓周俊三如此憤怒，主因是台啤末節被吹3次技術犯規，首先是他自己最後6分25秒不滿蔣淯安被吹進攻犯規畢業離場，跟裁判激烈抗議後被吹，接著是在讀秒階段，張羽霖假倒被吹1次，愛德也因抗議被吹台啤末節第3個T。

「我想裁判尺度總要平衡、客觀，且真正照著規則來吹，結果今天連兩場比賽尾聲，都出現一大堆的技術犯規與違反運動道德犯規，」周俊三表示，「可惜我也只能在此強烈表達不滿，畢竟比賽一結束，裁判與技術委員都跑了。」

反觀本周3連戰的璞園，拿下今年首次3連勝，勝率也首度回到5成，最大功臣當屬上周日才報到的新洋將強生，璞園總教練麥班達賽後都不禁承認，「強森的到來，確實刺激到本土球員，更重要的是他跟凱爾都願意分享球。」

(中時電子報)