SBL》裁判快閃！台啤末節吞3T 周俊三暴怒抗議

台啤總教練周俊三很不滿裁判賽後直接走人不肯握手的沒禮貌行為。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報

又是裁判尺度惹出不小爭議！面對末節接連被吹3次技術犯規，終場更以79比83不敵璞園的無奈結局，台啤總教練周俊三這次真的怒了，賽後痛罵裁判連最基本的禮儀都沒有，因為三哥賽後想找裁判握手，3名裁判竟然選擇快閃走人。

SBL》外力介入？達欣教頭怒批裁判操控勝負

「這是我第1次表達強烈抗議，裁判連基本禮儀都沒有，竟然一結束就跟技術委員直接走人，連跟兩隊教練握手也不肯，留我跟麥班達站在場中傻眼，」周俊三說，「儘管我絕對尊重裁判的判決，但聯盟必須正視這些尺度上的問題。」

周俊三強調，將跟中華籃協提出最嚴重的抗議，面對這樣的判決尺度，對他們這些辛苦的教練與球員來說，是很重的打擊，「我們確實輸了，可是不能接受這種結果，現在所有都是裁判說的算，感覺裁判永遠最大，擁有無上權利。」

會讓周俊三如此憤怒，主因是台啤末節被吹3次技術犯規，首先是他自己最後6分25秒不滿蔣淯安被吹進攻犯規畢業離場，跟裁判激烈抗議後被吹，接著是在讀秒階段，張羽霖假倒被吹1次，愛德也因抗議被吹台啤末節第3個T。

「我想裁判尺度總要平衡、客觀，且真正照著規則來吹，結果今天連兩場比賽尾聲，都出現一大堆的技術犯規與違反運動道德犯規，」周俊三表示，「可惜我也只能在此強烈表達不滿，畢竟比賽一結束，裁判與技術委員都跑了。」

反觀本周3連戰的璞園，拿下今年首次3連勝，勝率也首度回到5成，最大功臣當屬上周日才報到的新洋將強生，璞園總教練麥班達賽後都不禁承認，「強森的到來，確實刺激到本土球員，更重要的是他跟凱爾都願意分享球。」

(中時電子報)

強森加盟璞園之後，至今3連戰全勝。(中華籃協提供)
中職》五月天辦10場演唱會 洲際… UBA》完成15堂隨堂考 台師大全勝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。