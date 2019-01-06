金門豬肉品禁輸台 去年12月31日前產品擬先解禁

金門海漂豬驗出非洲豬瘟病毒，連帶使得其豬肉產品禁止輸台14天。（資料照，防檢局提供）

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金門田浦岸際海漂死豬驗出非洲豬瘟病毒，農委會因此禁止金門豬肉產品輸台14天，引起相關製品業者反彈，現可望提前解禁。農委會副主委黃金城表示，該染病死豬在去年12月31日發現，此前製造生產肉品較無疫病風險疑慮，將可先予解禁；另，針對死豬發現地點半徑5公里內豬場移動管制，仍須考慮病毒潛伏期，再評估提前解除管制。

因應金門海漂豬驗出非洲豬瘟病毒，農委會3日宣布金門豬肉製品禁止輸台14天，當地知名的廣東粥、鹹燒餅、豬肉乾及含肉鬆的貢糖全都不能帶來台灣，讓當地伴手禮、特產業者損失慘重，叫苦連天。

黃金城今（6）日表示，考量去年12月31日之前生產包裝肉類產品，應沒有挾帶病毒風險，故擬先予解禁，明日將要求防檢局行文地方政府，盡早宣布解禁作法；其餘12月31日之後製造產品，考量非洲豬瘟病毒有潛伏期，提前解禁還要評估。

此外，海漂病死豬發現地點半徑5公里以內養豬場，目前亦配合進行移動管制，日前抽樣200頭豬隻檢驗，結果均為陰性，農委會亦考慮提前解除移動管制。

黃金城指出，非洲豬瘟潛伏期長可達10至15天，大陸非洲豬瘟病毒基因型為第二型，屬於急性病毒株，潛伏期也有4至6天，因金門海漂豬1月3日驗出病毒，周圍豬場隔天即抽血檢驗，可能因潛伏期而未驗出病毒，故仍不能因結果為陰性便排除風險，需等幾天看看臨床症狀是否出現，再考慮提前解除移動管制。

(中時 )

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