柯奐如被鈕承澤只戴套拍床戲硬上！女出品人：很驚嚇

2019年01月06日 19:32 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

女星柯奐如今（6）在臉書揭露當年拍攝電影《情非得已之生存之道》時，導演兼男主角鈕承澤，只戴保險套就與她拍床戲，她事後回家洗澡時覺得「自己好髒」被硬上，該片另一出品人直到今天才知道，她表示：「清場時就走了。覺得很驚嚇，滿難過的。」

柯奐如打破沉默，發文檢視11年前的傷口。（圖／本報系資料照片）

據《蘋果》報導，該片出品人除了鈕承澤外，還有尹慧文（Tina），今日她看了柯奐如貼文後，才意外想起，如果當時不需要用那麼多鏡頭，為何要拍到5個小時，她表示：「開拍前我也在，但他們（柯奐如、鈕承澤）的溝通我沒有在旁邊，開拍時，因為要清場，我就被清場清走了。現在看到這篇，我覺得很驚嚇，我覺得當時應該要透過經紀人來溝通，不論是事前、工作過程或是事後，如果有這種不舒服的情況一定要講。當時的經紀人怎麼沒有處理？這個受傷看了讓人滿難過的。」

柯奐如再發文，痛揭當年的可怕。（圖／取自臉書）

Tina曾是豆導的經紀人，目前所經營的「齊石傳播」旗下有楊貴媚、丁寧、鍾麗緹等藝人，她事後在私人臉書寫下，藝人不要輕易拍床戲，若真的有需要許多細節都要談好，現場有變化時才可力爭，但也提到拍床戲時「男女演員都不會好受」，對兩方都是煎熬，「據我了解，沒有人在拍完當下是爽的」！也稱被冠上出品人，她沒有領任何酬勞，和這部電影沒有任何利益關係。

(中時電子報)