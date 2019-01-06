桃園驚傳殺妻案 結婚10年男子掐死空姐太太

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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（20:06更新）蘆竹驚傳夫殺妻！55歲的詹姓男子，6日下午13點多疑因夫妻談判分居不成，發生口角衝突，詹男一怒之下，竟活活掐死50歲的簡姓妻子，詹男行凶後也割腕自殺，並打電話給他們夫妻的朋友，請他代為收屍，這位朋友接到電話立即報警，蘆竹警分局南竹派出所趕往，緊急將夫妻送醫，但簡女仍回天乏術，詹男則傷口無礙已被逮捕移送法院，全案朝家暴殺人罪嫌偵辦。

「有人受傷流血，趕快幫忙救護！」南竹派出所6日下午13點半接獲110轉報，有男子報案，員警立即到場，破門發現帶著酒意的55歲詹姓男子手腕流著鮮血，虛弱癱坐在地，一旁還有一把牛排刀，簡姓女子則仰躺在地、沒有外傷，但已失去呼吸心跳，連忙將2人雙雙送醫急救，簡女仍回天乏術。

據了解，簡女是國內某知名航空公司的座艙長，詹男原來開眼鏡行，後來結束營業迄今沒有工作，夫妻結縭10餘年，2人膝下無子女，疑因為最近鬧分居發生口角，詹男盛怒中，在7樓住處客廳活活掐死髮妻，回神後拿刀割腕試圖輕生，警消到場緊急送醫撿回一命，目前並無大礙，因詹男有飲酒情緒不穩，詳細案發經過仍待檢警釐清。

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