讓人民有感！ 蔡英文推經濟紅利分享方案

2019年01月06日 20:10 工商 彭媁琳

總統蔡英文今日出席青商會總會長就職典禮時指出，政策最重要的目標就是做到讓人民有感，她已請行政院研究提出一個方案，把經濟成長的紅利、超過預期的稅收，分享給收入較少的民眾。

蔡英文今日下午出席「國際青年商會中華民國總會第67屆總會長暨理監事宣誓就職典禮」，說明政府近來重要政策，也相信青商會成員會在台灣經濟轉型的關鍵時刻，發揮重要的力量。

蔡英文表示，她一直認為，不論是國家、社會或者政黨，勇於創新都是最重要的精神。勇於面對新的機會及挑戰，勇於提出新的對策和方案，才能讓整體不斷進步。

蔡英文提到，要做到創新，她非常相信青年的力量。青商會的朋友們就是這股青年力量當中，不可或缺的一份子。她特別感謝青商會一路以來對她的支持。此刻，國家正面臨外部很多挑戰，希望大家能夠堅定相挺，是政府可以繼續打拚的重要力量，她請大家團結在一起，繼續為台灣付出與努力。

現在很多重要的政策已經開始實施。像是從今年開始，基本工資調升以及減稅措施，都可以照顧到社會裡比較辛苦的民眾。不過，一個政策最重要的目標，就是要做到讓人民「有感」，蔡英文已請行政院研究提出一個方案，把經濟成長的紅利、超過預期的稅收，分享給收入較少的民眾。

政府也會透過法規面與政策面的努力，打造一個良好的整體投資環境。例如公司法，已經做了大幅度的翻新，相信可以繼續為整個大環境加分，也為大家帶來更多新的資源和機會。

今年開始，國際社會的各種變動和挑戰，尤其是美中貿易戰，很可能會為我們的產業環境與經濟發展，帶來相當的考驗。但危機也可以是轉機，針對這些情勢，政府已經做好積極的因應準備。不只要調整台灣在全球供應鏈的角色，也要活用中小企業的靈活度與應變性，讓台灣經濟的升級轉型，展開新的局面。

蔡英文表示，在場的青商會成員，很多都是優秀的中小企業業主，相信他們也一定會在台灣經濟轉型的關鍵時刻，發揮重要的力量。她在元旦的談話告訴大家，今年會是拚民生、護民主、守主權的一年，「拜託大家，繼續跟我們一起打拚，一起為台灣的經濟發展，發揮最大的力量」。

(工商 )