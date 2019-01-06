UBA》完成15堂隨堂考 台師大全勝晉8強

2019年01月06日 19:51 中時電子報 陳筱琳 ／新北報導 ／新北報導

107學年UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽在今天畫下句點，台灣師範大學86：62技壓高雄師範大學，台師大以預賽15戰全勝之姿進軍2月底開打的8強賽。

台師大第1節雖曾面臨落後，第2節在大一後衛陳又瑋帶領下拉出一波猛攻，累積領先保險，單節打出31：12攻勢，就此領先至終場，全隊12名球員輪番上場，且人人有得分紀錄，以替補鄭竣泓14分最高，張竣庭贊助11分、許軒瑜10分。

台師大教頭王志群曾用15堂隨堂考形容15場預賽、要一科一科慢慢拿下分數，如今達成第一階段任務，被問會不會擔心球隊在一路連勝的情況下，輸掉最後關鍵一戰，王志群透露連勝壓力一定在，不過球隊在出戰國立體大、挑戰7連勝成功那場保住不敗之身，球員心理壓力解除，也學會把比賽一場一場分開來看、分開來拚，也希望大家都能保持健康面對後續賽程。

屏東大學本季預賽前14場都吞敗，今天終於76：75氣走醒吾科大，獲得本季第一勝，不過兩隊和萬能科大、北市大學在今年公開男一級位居13到16名，下個學年都要降到二級。屏大莊晉此役18分，隊友游家昇16分、12籃板「雙十」。

預賽結束之後，8支8強隊伍依序是台灣師大（15勝0敗）、健行科大（14勝1敗）、國立體大（12勝3敗）、輔仁大學（10勝4敗）、政治大學（10勝5敗）、文化大學（10勝5敗）、義守大學（9勝5敗）、高雄師大（8勝7敗），8強賽將於2月25到3月4日於健行科大進行單循環賽，決定最終前進3月底在台北小巨蛋舉辦的4強決賽。

(中時電子報)